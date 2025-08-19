Meteorologii din cadrul Administrației Naționale Meteo au prezentat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Finalul lunii august va fi mai răcoros, în vreme ce temperaturile vor crește în prima jumătate a lunii septembrie.

Cuprins:

Cum va fi vremea în perioada următoare

Cum va fi vremea în săptămâna 18 – 25 august

Meteorologii ANM au emis o prognoză pentru următoarele patru săptămâni, care vizează finalul lunii august și prima jumătate a lunii septembrie. Astfel, sfâșitul verii va aduce temperaturi mai scăzute decât de obicei, în cea mai mare parte a ţării. Pe de altă parte, vremea se va încălzi din nou, mai ales în sud şi vest, cu precipitaţii apropiate de normal.

Ultimele două săptămâni din august vor fi caracterizate de uşor sub cele obişnuite în această perioadă. răcoroasă se va instala în cea mai mare parte a ţării, anunţă meteorologii, care au făcut publică prognoza pentru patru săptămâni. Urmează o nouă perioadă cu temperaturi ridicate, în prima jumătate a lunii septembrie.

Cum va fi vremea în săptămâna 18 – 25 august

Valorile termice în această perioadă vor fi uşor mai coborâte decât cele specifice, în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile scăzute se vor resimți cu precădere în regiunile centrale.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice, centrale şi nordice, dar şi uşor deficitar în vest, sud-vest şi nord-est. În restul teritoriului regimul pluviomtric va fi apropiat de cel normal.

Prognoza pentru săptămâna 25 august – 01 septembrie

Cu excepţia extremităţii de sud-vest a ţării, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele specifice. Vremea rece va fi resimțită, mai ales, în estul, nordul şi centrul teritoriului.

Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

Estimările meteo pentru săptămâna 01 – 08 septembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile sudice şi sud-vestice. În restul teritoriului, temperaturile vor fi apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Vremea în săptămâna 08 – 15 septembrie

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice şi sudice, în această perioadă. În restul teritoriului, vremea va fi în general specifică acestei perioade a lunii septembrie.

Regimul pluviometric va avea o tendinţă uşor deficitară în vestul, centrul şi sudul ţării, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.