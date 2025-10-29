Vremea pe 29 octombrie 2025: toamnă caldă în România

Se anunță o zi de 29 octombrie 2025 cu un aspect plăcut de toamnă târzie, majoritatea regiunilor din România bucurându-se de vreme însorită și temperaturi care se mențin, în general, la un nivel confortabil pentru această perioadă a anului. După nopțile reci, specifice sfârșitului de octombrie, soarele își face simțită prezența încă de la primele ore, influențând pozitiv starea vremii pe întreg teritoriul.
Conform specialiștilor în prognoza meteo, circulația aerului va favoriza o masă de aer mai caldă pe timpul zilei, deși diminețile și serile vor fi caracterizate de un aer proaspăt, specific sezonului. Diferențele de temperatură între zi și noapte vor fi semnificative, un aspect tipic pentru această tranziție către luna noiembrie.
Maximele termice de astăzi, 29 octombrie 2025, se vor încadra, la nivel național, între 11 și 16 grade Celsius.
Pentru astăzi, 29 octombrie 2025, riscul de ploaie este extrem de redus pe cea mai mare parte a teritoriului. Precipitațiile vor fi absente sau vor apărea sub formă de ploi slabe, izolate, în special în zonele montane.
Vântul va fi, în general, slab și moderat, contribuind la senzația de aer curat și proaspăt. Nu sunt prognozate fenomene meteorologice extreme sau intensificări puternice ale vântului care să pună probleme.
Având în vedere diferențele mari de temperaturi România octombrie dintre zi și noapte, este indicat să aveți la îndemână o haină mai groasă sau o eșarfă, mai ales dacă petreceți timp în aer liber dimineața sau seara. Calitatea aerului se menține la parametri normali, iar indicele UV va fi scăzut, specific toamnei.