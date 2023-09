15 ani fără Ștefan Iordache. Ultimele cuvinte, cutremurătoare: „Da, mi-e frică”. Și un mare regret

Actorul Ștefan Iordache s-a stins în urmă cu exact 15 ani, în 14 septembrie 2008. Unul din cei mai mari actori români a murit cu un mare regret și cu dorința de a fi înmormântat într-un loc unde își poate vedea casa.

E greu de crezut dar au trecut 15 ani de la moartea actorului Ștefan Iordache. Pe 14 septembrie 2008, într-un spital din Viena, Ştefan Iordache murea la doar 67 de ani.

Ştefan Iordache, cel care a fost Prinţul negru, Hamlet, Richard al III-lea, Petrini din „cel mia ioubit dintre pământeni” dispărea pentru totdeauna, în ziua Sfintei Cruci. A murit la mii de kilometri departe de casa lui de la Gruiu pe care o evocase cu puțin înainte de moarte, ca într-un testament.

Sunt creştin-ortodox, vă rog frumos, aprindeţi-mi o lumânare!

Mulţi oameni îşi doresc să moară în somn. Dar eu aş vrea să ştiu când mor, chiar dacă m-aş chinui. Poate mai există o şansă. Vreau să lupt cu moartea. Vreau să o văd, să o simt.

Am să plec, totuşi, cu regretul că nu am copii. Eu am considerat că înainte de toate e arta mea.

Acum, îmi dau seama că aş fi avut timp şi pentru artă, şi pentru copil. Dar e prea târziu.

Probabil că, atunci când voi fi pământ, voi simţi şi mai bine mângâierea apei şi mângâierea Soarelui.. să fiu înmormântat într-un loc înalt ca să-mi văd căsuța, sub un plop care să tină umbră vara și, toamna, să-și lase frunzele pe mormânt. Să nu-mi măturați frunzele…”, spunea Iordache.

Ștefan Iordache s-a născut la 3 februarie 1941, la Bucureşti, însă şi-a pterecut primii ani din viaţă la Calafat, în județul Dolj, oraş în care locuiau bunicii din partea mamei.

