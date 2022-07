3 festivaluri care vor avea loc pe plajele Mării Negre, unde să mergi vara asta

Deși am trecut de jumătatea verii, multe festivaluri abia au început să se desfășoare. Și cum plaja e unul dintre cele mai frumoase locuri unde ai putea să-ți asculți muzica preferată, am făcut o listă cu festivaluri de muzică diferite, dar unite de atmosfera Mării Negre.

Neversea tocmai s-a încheiat cu succes, însă iubitorii de festivaluri și distracție sunt așteptați la alte 3 festivaluri de la malul mării:

Living Rock, 19-21 august, plaja Tuzla

Living Rock e singurul festival alternativ de muzică de la mare și va avea loc în weekendul 19-21 august. Vor fi trei zile de rock alternativ, zeci de concerte și tot atâtea experiențe, pe plaja sălbatică de la Tuzla.

Un festival pe a cărui scenă se întâlnesc undergroundul cu overgroundul, autohtonul cu internaționalul, acusticul cu electricul; pe scurt – alternativul în toate formele lui.

Din line-up fac parte trupele Balthazar (Belgia), byron, The Mono Jacks, Robin and the Backstabbers, Vița de Vie, Coma, Luna Amară, Piqued Jacks (Italia), Silent Strike, Luiza Zan & Gyárfás István, Bogdan Simion & Lăutarii de Mătase, Amadeus, Dl. Goe, Oigăn + Doru, Toulouse Lautrec și E.M.I.L.

Festivalul dispune și de o zonă de camping, unde iubitorii de natură pot sta cu rulota sau cortul, la umbra măslinilor sălbatici.

Sunset Festival, 18-20 august, Vama Veche

Pentru că cele două festivaluri se suprapun, iubitorii de alternativ, dar cărora le place și hip-hop-ul, pot da o fugă de la Tuzla până în Vama Veche, ca să îmbine ambele genuri muzicale. Doar 40 de kilometri sunt între cele două plaje cu atmosferă de festival.

Sunset Festival a ajuns la cea de-a IX-a ediție de muzică urbană. Evenimentul din acest an se întoarce cu un line-up mai consistent, mai divers, cu atmosferă mai agitată, cu oameni mai faini și cu mai mult chef de dans ca niciodată.

Pe parcursul celor trei zile, Sunset Festival aduce o diversitate muzicală de excepție, dar și momente de distracție și relaxare.

Din line-up fac parte peste 30 de artiști, printre care se numără Dope D.O.D., Deliric X Silent Strike, Șuie Paparude, Argatu’ & Moș Martin, Basska, Cedry2k, Phunk B și Vlad Flueraru.

Sunwaves, 15-20 septembrie, Davos Beach, Olimp

Sunwaves este festivalul bianual de muzică electronică, ce durează 5 zile și 5 nopți. Organizatorii au anunțat cea de-a 29-a ediție a evenimentului și a doua din acest an, ce va avea loc la toamnă, între 15-20 septembrie, pe plaja Davos din Olimp.

Line-up-ul încă nu a fost făcut public, însă la ediția din aprilie au venit artiști recunoscuți internațional precum Loco Dice, Michael Bubi, Marco Carola sau Jamie Jones.