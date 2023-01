A dat Bucureștiul pe Oradea? Cătălin Botezatu și-a surprins fanii: „Vreţi să fiţi vecini cu mine?”

Celebrul creator de modă Cătălin Botezatu a sugerat într-o postare pe Instagram că ar putea să se mute în Oradea, întrebându-și urmăritorii dacă ar vrea să fie vecini cu el acolo.

Cătălin Botezatu, planuri de milioane

Nu este clar dacă vedeta se va muta sau nu, dar se știe că este implicat în mai multe campanii ale unui ansamblu imobiliar, construit între Oradea și Băile Felix. Se pare că Botezatu se va implica în mai multe proiecte.

„Vreţi să fiţi vecini cu mine, aici, la Oradea?” şi-a întrebat el urmăritorii zilele trecute.

„Pregătim un concept de design interior by Cătălin Botezatu pe care viitorii locatari îl pot implementa în momentul în care încep amenajarea apartamentelor. Va purta amprenta inconfundabilă a lui Cătălin atât pe partea de finisaje cât si pe cea de mobilier.

În următoarele luni vom avea disponibil spre vizionare şi un apartament model în care vom avea pregătit design-ul interior realizat de Cătălin, pentru ca viitorii cumpărători să aibă o idee mult mai clară despre amenajare”, a precizat Rita Protopopescu, managerul general al proiectului imobiliar pentru

În următoarele luni, Cătălin Botezatu se va implica în mai multe evenimente în Oradea.

Cătălin Botezatu, despre cele mai reușite investiții

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai renumiți designeri din țară, însă acesta nu a ajuns foarte ușor la stadiul în care se află. Designerul a trecut prin multe greutăți, iar pentru a avea succesul din prezent a trebuit să muncească foarte mult, să fie dezamăgit, dar și trecut prin eșecuri.

„Banii trebuie investiți cu cap, într-un domeniu sigur pe care să îl cunoști și să îl verifici. Dar de la o anumită vârstă realizezi că adevărata avere este viața pe care o ai; ce vezi, unde călătorești, ce citești. Am ales să cheltuiesc pentru mine.

La începutul vieții mele, am citit foarte mult și acum merg pe cursul acelor lecturi, să descopăr dacă ceea ce am citit este real. Mă pot lăuda că sunt bogat pentru că am vizitat întreaga planetă, am văzut toate zonele interesante ale lumii, uneori și de 11 ori. Asta este cea mai mare bogăție, să cunoști oameni, culturi diferite”, a mai spus Cătălin Botezatu.