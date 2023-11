A murit Bryan Randall, partenerul actriței Sandra Bullock! / Cei doi urmau să se căsătorească

Bryan Randall, partenerul actriţei americane Sandra Bullock, a murit la vârsta de 57 de ani. El suferea de trei ani de scleroză laterală amiotrofică (ALS), potrivit .

Bryan Randall a încetat din viaţă sâmbătă

Sandra Bullock trece prin momente cumplite. Partenerul actriței, Bryan Randall, a murit weekendul trecut la vârsta de 57 de ani. Anunțul a fost făcut de către membri apropiați ai celor doi.

„Este o mare tristețe să anunțăm că pe 5 august, Bryan Randall a murit după o luptă de trei ani cu scleroza laterală amiotrofică (ALS). Bryan a ales să nu vorbească despre parcursul său suferind de ALS, iar noi, cei care ținem la el, am făcut tot ce am putut ca să-i onorăm această rugăminte”, a spus familia.

Sandra Bullock și Bryan Randall, un fost model devenit fotograf, s-au întâlnit în ianuarie 2015, în momentul în care bărbatul i-a făcut o ședință foto fiului actriței, Louis. Tot în același an, cei doi au decis să își asume relație, moment în care s-au afișat la nunta lui Jennifer Aniston cu Justin Theroux, scrie .

Sandra Bullock și Bryan Randall urmau să se căsătorească

Sandra Bullock și Bryan Randall aveau planuri mari împreună, astfel că, în carul unui reportaj, realizat în anul 2021, actrița a vorbit despre căsătorie.

„Mi-am găsit iubirea vieții. Avem împreună doi copii frumoși – trei copii, fata cea mare a lui Randall. Este cel mai tare lucru. Nu am nevoie de o hârtie ca să fiu o parteneră devotată sau o mamă devotată. Nu am nevoie să mi se spună să fiu prezentă în cele mai grele perioade. Este un exemplu bun pentru copiii mei. Am un paretner care este foarte religios și sunt două moduri diferite în care poți privi asta. Nu sunt mereu de acord cu el, iar el nu e mereu de acord cu mine. Dar este un exemplu și atunci când nu sunt de acord cu el. Sunt încăpățânată, dar uneori am nevoie să fac un pas în spate și să ascult.”, a spus la acea vreme Sandra Bullock.