A murit cântărețul de muzică de petrecere Fane Auraru

Cunoscutul cântăreț de muzică de petrecere Fane Auraru, a murit. Lăutarul s-a stins din viață, sâmbătă seară, după o luptă îndelungată cu cancerul. Fanii și-au exprimat regretul pe rețelele de socializare.

Familia și fanii au transmis mesaje pe rețelele sociale.

”Dumnezeu să te ierte, unchiul meu frumos și talentat! Plin de viață așa o să te păstrez în mintea și sufletul meu, glumeț, cum erai tu de obicei.

Te iunesc, Fane al nostru./ Dumnezeu să-l ierte!/ Dumnezeu să-l odihnească!”, sunt o parte din mesajele de pe Facebook.

Apropiații au avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Fane Auraru, apropiați pe care i-a încântat cu vocea sa.

”Nu cred, nu cred, nu cred… când am auzit am început să rad și am zis că e o glumă proastă. Doamne! Să-i fie țărâna ușoară!/ Nici nouă nu ne vine să credem, știam că este rău, știam c-o să se întâmple, însă nu așa repede.’‘, sunt mesajele postate pe Facebook.