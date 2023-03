A murit celebrul DJ britanic Jason Kaye. Artistul avea 54 de ani

Celebrul DJ britanic Jason Kaye a murit, sâmbătă, la vârsta de 54 de ani. Cauza morții nu a fost dezvăluită, a anunțat, informează Daily Star.

Prietenii și fanii și-au manifestat regretul pentru moartea prematură a artisttului.

„Sunt șocat și întristat de vestea că a plecat Jason Kaye. RIP”, a transmis un fan pe rețelele de socializare.

Jason Kaye a fost unul dintre cei mai cunoscuți DJ din Marea Britanie. Alături de Patrick Jarrett, el a făcut parte din Top Buzz, trupă fondată în 1988.

Im so sad to be typing this, RIP to the Legend Jason Kaye aka Top Buzz, someone who I lived with for 8 years in the early 90’s and we had some mad times during those hazy days. Jason was always there to help anyone he could.

(Cont.)

— DJ PHANTASY ⭐️⭐️ (@djphantasy)