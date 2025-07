A renunțat la viața de artistă și s-a călugărit. Era una dintre cele mai plăcute voci pe timpul lui Ceaușescu

Puica Igiroșanu, una dintre cele mai iubite ale perioadei comuniste, a ales alt drum, deși se bucura de succes. Artista a renunțat la muzica făcută pentru lume și a ales ca vocea ei să cânte doar pentru Dumnezeu. Anii `70 au fost ani de glorie pentru femeia cu ochii ca smaraldul, însă într-o zi, schimbarea s-a produs în viața ei.

„Să cânte tinereţea”, „Tu aşa mi-ai spus” sau „Când ai plecat” sunt doar câteva dintre piesele care au consacrat-o pe solista de jazz. De-a lungul vremii, femeia a colaborat cu artiști, precum Florin Bogardo, Margareta Pâslaru sau Richard Oschanitzky.

De la Puica la maica Anastasia

Momentul de cotitură din viața ei, în care a decis că viața din lumina reflectoarelor nu o mai reprezintă, este marcat de întâlnirea acesteia cu Părintele Arsenie Papacioc. Duhovnicul i-a călăuzit pașii spre alt drum decât pe cel pe care pornise. Astfel, Puica Igiroșanu avea să devină maica Anastasia, iar vocea ei a răsunat de atunci în mănăstire.

„Părintele m-a îndrumat foarte mult şi mi-a fost de ajutor pentru ce-mi doream să fac”, spunea maica Anastasia, cu ani în urmă, pentru .

Deși a ales viața monahală, maica Anastasia a fost invitată, în anii `70 în Marea Britanie, pentru o colaborare cu BBC, în vederea înregistrării unor colinde din Ardeal și susținerii unui concert.

În Anglia, a continuat taina credinței, alături de părintele Rafail Noica, de la Mânăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Essex. Ani mai târziu, s-a mutat în Franța, timp de 7 ani, iar după 1989 a revenit în țară și s-a retras la Mănăstirea Nera, luând astfel numele de „maica Anastasia”.

De nerecunoscut pentru colegii din breaslă

Maica Anastasia s-a întâlnit dup revoluție cu cel alături de care cântase până ca aceasta să părăsească țara. Horia a mărturisit că atunci când a revăzut-o, deși i se părea cunoscută, nu știa cine e.

„Eu cu Puica am cântat până-n ’70, apoi a dispărut. Am mai aflat una, alta, dar într-o zi, în faţă la Sala Palatului, văd o măicuţă cu ochii foarte frumoşi şi cunoscuţi. Verzi. Ea m-a recunoscut, însă eu nu. M-a strigat: «Horia, Horia, eu sunt Puica, Măicuţa Anastasia!». Am rămas uimit”, spunea Horia Moculescu pentru aceeași sursă.