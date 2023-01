Actriţa Brooke Shields mărturisește că a fost abuzată sexual

Actriţa Brooke Shields a dezvăluit că a fost violată la începutul carierei sale la Hollywood. Confesiunea a fost făcută în documentarul ”Pretty Baby: Brooke Shields”.

Fostul fotomodel nu a spus numele agresorului său, dar a povestit că s-a întâlnit cu bărbatul pe vremea când era studentă şi a crezut că vor discuta despre participarea ei la un casting pentru un nou film. El i-a propus să se întoacă în camera de la hotel, pretinzând că vrea să îi cheme un taxi. În schimb, el a atacat-o pe tânăra actriță.

„A fost ca o luptă … îmi era frică să nu fiu sufocată. Nu m-am zbătut prea mult. Nu am făcut-o. Eram complet împietrită. Am crezut că ‘nu’-ul meu ar trebui să fie suficient. Şi mi-am spus doar: ‘Rămâi în viaţă şi pleacă”, a povestit actriţa în documentar, potrivit

Până în prezent, actriţa nu a vorbit niciodată în public despre acest incident.

Prima parte a documentarului este dedicată sexualizării intense la care a fost supusă Brooke Shields la o vârstă foarte fragedă, în special în timpul unei şedinţe foto nud la vârsta de 10 ani, precum şi după apariţia ei la 11 ani în filmul „Pretty Baby” în care a jucat rolul unei prostituate minore.

Lady Gaga, violată la 19 ani

Cântăreața Lady Gaga și-a făcut, de asemenea, curaj în 2019 și a dezvăluit că a fost violată la vârsta de 19 ani de un producător muzical. Coșmarul ei nu s-a încheiat multă vreme după episodul de coșmar pentru că a rămas însărcinată în urma abuzului.

Vedeta a izbucnit în lacrimi în timpul interviului în care a povestit coșmarul trăit.

„Aveam 19 ani, eram în industria muzicală, iar un producător mi-a spus „Dă-ți hainele jos”. Am spus „Nu!” și am plecat și mi-au spus că îmi vor distruge cariera. Am înghețat.. Nici măcar nu-mi amintesc”, a povestit cântăreață.

Nici ea nu a spus cine a fost abuzatorul ei, însă a mărturisit că a avut atacuri de panică mulți ani după viol și nici măcar acum, la vârsta de 35 de ani nu are curaj să îl înfrunte, scrie