Actriţa iraniană Hengameh Ghaziani, arestată pentru că şi-a scos vălul islamic în public, a fost eliberată pe cauţiune

Autorităţile iraniene au eliberat-o, duminică, pe cauţiune, pe celebra actriţă Hengameh Ghaziani, potrivit informațiilor apărute în presa locală, la mai bine de o săptămână după ce aceasta a fost arestată pentru că sprijină mişcarea de protest din ţară.

Republica Islamică este scena protestelor declanşate pe 16 septembrie de moartea lui Mahsa Amini, o tânără kurdă iraniană în vârstă de 22 de ani, care a murit după ce a fost arestată de poliţia moravurilor pentru că ar fi încălcat codul vestimentar strict al Republicii Islamice.

Autorităţile , potrivit acestora, de Occident. Hengameh Ghaziani a fost eliberată duminică „din ordin al autorităţii judiciare”, a anunţat în aceeaşi zi agenţia oficială de presă Irna. Potrivit agenţiei Tasnim, aceasta a fost eliberată pe cauţiune.

Hengameh Ghaziani a fost arestată la 20 noiembrie pentru că a incitat şi sprijinit „revoltele” şi a comunicat cu presa de opoziţie, potrivit .

Actriţa a postat pe contul ei de Instagram un videoclip filmat pe o stradă din Teheran în care stă cu capul descoperit, în faţa camerei, fără să vorbească, apoi se întoarce şi îşi prinde părul în coadă aşa cum fac şi alte femei înainte de a merge să demonstreze. În vârstă de 52 de ani, ea a câştigat de două ori premiul pentru cea mai bună interpretare feminină la Festivalul de film Fajr de la Teheran în 2008 şi 2012.

