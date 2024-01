Actrița Victoria Răileanu, din serialul „Vlad”, despre relația cu Micutzu: „Mi-a fost teamă de el la început și i-am și spus. E ditamai omul” (VIDEO, FOTO)

Victoria Răileanu (35 de ani), mai ales din telenovela „Daria, iubirea mea” și serialul „Vlad”, a mărturisit că la început i-a fost teamă de Micutzu (Cosmin Nedelcu), dar apoi și-a dat seama că e un om foarte blând și generos. Cei doi joacă împreună în filmul „Klaus și Barroso”.

Ce a spus Victoria Răileanu despre Micutzu

„Într-adevăr, am de jucat mai mult cu Cosmin, ceea ce m-a încântat atât de tare, pentru că eu am mai lucrat cu el acum mai mulți ani, când am fost într-un proiect împreună, și întotdeauna am avut un respect foarte mare pentru el și, în același timp, și o teamă de el, ceea ce i-am spus și recent. I-am spus că mi-a fost teamă de el la început.

E ditamai omul și și mi se părea că nu știam cum să-l iau, cum să vorbesc cu el și cum să-l abordez. Dar este un băiat atâta de blând, de drăguț și de generos. Așa că ne-am înțeles super bine la filmări”, a spus Victoria Răileanu, pentru

Victoria Răileanu lucrează la un scenariu

Actrița a mai mărturisit, pentru sursa citată, că acum lucrează la un scenariu: „Vreau și în videoclipuri. Vreau să joc într-un videoclip, oameni buni. Dar da, am început să scriu. Scriu în continuare la scenariu. Este un proces mai greu decât mă așteptam. L-am terminat, dar m-am gândit, la un moment dat, că îmi doresc să iasă un film care să exprime exact ce îmi doresc eu, încât nu vreau să grăbesc procesul. Mi-am dat seama că am timp”.