Acuzații dure la adresa Elenei Merișoreanu, după ce s-a vindecat de COVID-19: A luat 50.000 de euro

Elena Merișoreanu s-a îmbolnăvit de COVID-19 în urmă cu câteva săptămâni și a stat internată la un spital din București, starea ei de sănătate nefiind una chiar ușoară. Recent, interpreta de muzică populară a fost externată, iar acuzațiile conspiraționiștilor nu au întârziat să apară.

Așa cum s-a întâmplat în cazul lui Marcel Pavel și a altor vedete din România, Elena Merisoreanu a fost și ea acuzată că ar fi luat bani ca să susțină că are COVID-19, de către adeptții teoriilor conspiraționiste.

Elena Merișoreanu s-a vindecat de COVID-19

Interpreta de muzică populară s-a vindecat de COVID-19 și a povestit experiența mai puțin plăcută prin care a trecut, în emisiunea lui Cătălin Măruță. Elena Merișoreanu a mai povestit în trecut și că a fost nevoită să stea la coadă, în ambulanță, în fața spitalului, fiind foarte multe persoane infectate care ajungeau la UPU.

Celebra interpretă de muzică populară a glumit și pe seama teoriilor conspiraționiste, în baza cărora mai multe vedete au fost acuzate că au primit bani pentru a declara că au făcut COVID-19. Mai mult decât atât, artista recunoaște că i-au spus inclusiv colegi de breaslă că a primit bani pentru a sta internată în spital.

Interpreta de muzică populară, acuzată a luat bani pentru a se da bolnavă

„Mi s-a spus așa, am auzit că Marcel Pavel a luat 50.000! Da, dar eu am luat 100.000 de euro”, a spus interpreta de muzică populară, în glumă, la Măruță.

Elena Merișoreanu a ținut să povestească cum s-a îmbolnăvit și mai ales le recomandă tuturor să se protejeze și să respecte măsurile sanitare.

„Aveți grijă, dacă vă îmbolnăviți. Eu știu de unde am luat, am avut două evenimente, și sâmbătă și duminică. Am cântat, am făcut poze”, a adăugat ea, la Pro TV, potrivit Cancan.ro.

Mărturii emoționante din spital, pe B1 TV

Elena Merișoreanu a fost diagnosticată cu COVID-19 și internată la Spitalul Matei Balș din București, acolo unde a primit tratament pentru boală.

„Personalul de la Matei Balș, medici, infirmiere, asistente, tot personalul este nemaipomenit. (…) Nu știu cum fac față. Cât am stat la Camera de gardă, până m-au investigat, atâta lume, atâtea persoane, zeci de salvări care așteptau să intre și să fie tratați pacienții.

Nu știu cum fac față aceste persoane care stau mascate, stau vai de capul lor și îi admir și le mulțumesc”, a precizat Elena Merișoreanu, în direct pe B1 TV.