Acuzații grave în trio-ul Andreea Bălan, Goerge Burcea și Viviana Sposub: Să spună că în doi ani nu a plătit pensie alimentară! Nu le-a luat nimic de Crăciun

Începutul de an pare să vină cu mare scandal pentru Andreea Bălan, fostul soț George Burcea și actuala lui iubită Viviana Sposub. Cântăreața și actorul își aduc iar o serie de acuzații grave, iar în mijlocul luptei dintre ei se află și asistenta TV Viviana Sposub.

Totul pare să fi pornit, potrivit surselor Click.ro, în data de 4 ianuarie, când Burcea ar fi cerut să vorbească cu fetele la telefon și le-ar fi dat-o și pe Viviana. Cântăreața s-ar fi revoltat când a auzit că micuțele vorbesc cu asistenta TV la telefon, în casa ei așa că i-ar fi închis telefonul în nas, adresând și cuvinte mai puțin prietenoase. Mai multe imagini, descoperiți în galeria foto de AICI!

Pe de altă parte, după ce Goerge Burcea a ieșit public cu o serie de declarații cu privire la fost lui soție, surse din anturajul cântăreței au scos la iveală mai multe detalii cu privire la situația care ar fi, de fapt, între ei, iar actorul nu s-ar fi sinchisit să plătească pensia alimentară în cei doi ani de la divorț și nici să cumpere cadouri de Crăciun pentru cele două fete.

De la ce a pornit tot scandalul dintre Andreea Bălan, George Burcea și Viviana Sposub

Totul ar fi pornit, potrivit Click.ro, de la o discuție pe care au avut-o la telefon fetele Andreei Bălan cu Viviana Sposub, în timp ce se aflau în casa artistei. Burcea și-ar fi sunat copii, iar din vorbă în vorbă micuțele ar fi dorit să o audă și pe noua iubită a tatălui lor.

Actorul ar vorbi cu fetele prin intermediul mamei Andreei Bălan, ea fiind singura cu care mai ține legătura, tocmai în acest scop. Când ar fi auzit că vorbește cu iubita tatălui lor, Andreea Bălan ar fi avut o reacție nervoasă și i-ar fi închis telefonul.

„Ce-mi saluți tu copiii, vreți să facem conversație în trei? Marș, du-te d#$%&@#i”, i-ar fi spus cântăreața asistentei TV, potrivit Click.ro.

George Burcea susține că își ia copiii în vizită doar atunci când i se permite

Controversatul actor a declarat, pentru sursa citată mai sus că fetele o îndrăgesc pe iubita lui, iar acesta ar fi și motivul pentru care ar exista conflicte între fosta soție și concurenta de la Bravo, ai stil!. Mai mult decât atât, actorul susține că uneori nu poate lua legătura cu fetele zile întregi, pentru că mama Andreei Bălan nu îi răspunde la telefon și își ia fetele în vizită doar pe timpul zilei și doar atunci când i se permite.

„Le iau doar atunci când mi se permite (n.r. pe cele două fiice, Ella și Clara). Și atunci doar pe timp de zi câteva ore, căci așa este ordinul de SUS (n.r. Andreea Bălan). Sunt momente în care sun 3-4 zile la rând pe numărul bunicii și mamei copiilor mei, dar nu mi se răspunde.

Am fost la poartă, am sunat, am sunat pe telefon și tot nu mi s-a răspuns. Ce vreți să fac? Am stat acasă la ea, așa cum mi s-a cerut, le-am luat doar câteva ore acasă la mine, așa cum mi s-a cerut.

Ce vină am eu că Viviana se joacă cu ele, iar ele o îndrăgesc (…) Da, este adevărat că de față cu copiii, Andreea a înjurat și a spus cuvinte foarte urâte atât la adresa mea, cât și la adresa Vivianei, dar ce pot să fac eu? Unii fac terapie de zece ani, iar alții învață să iubească, iubind oamenii. (…) Totuși… cel mai important lucru rămâne familia, iar în cazul meu cei doi copii și Viviana. Voi lupta pentru ei atâta cât îmi vă permite puterea psihică”, a declarat George Burcea, pentru Click.ro.

Andreea Bălan îi aduce acuzații și mai grave actorului

Tot pentru Click.ro, surse apropiate Andreei au declarat că situația nu ar sta în tocmai așa cum o descrie actorul. Cântăreața, pe de altă parte, ar fi nemulțumită de faptul că în 2 ani copiii nu au primit pensie alimentară de la tatăl lor, că nu le-a făcut cadouri de Crăciun.

„1. De fiecare dată când cere să vorbească cu fetele (odată la 4 zile) o dă la telefon (n.r. pe Viviana Sposub) și e firesc că eu să nu accept asta și să închid. Ceea ce am făcut și de data asta. El trebuie să vorbească doar el cu fetele, nu să introducă terți în conversație.

Dacă tot dă declarații, pai să spună că nu a plătit niciodată în 2 ani pensia alimentară. De Crăciun nu le-a cumpărat absolut nimic fetelor nici anul ăsta, nici anul trecut. Când le ia pe fete le duce acasă la ea, lucru cu care eu nu sunt de acord deoarece Protecția Copilului nu a fost acolo și judecătorul nu a dat sentința încă. Dacă le-a luat la el, a fost doar din bunăvoința mea, dar sub nicio formă nu am fost de acord să le ducă în alt apartament”, a declarat o bună prietenă a Andreei pentru Click.ro.

Vedeta susține că i s-a permis să le ia pe fete doar în timpul zilei, iar după ce se termina procesul ar putea să le ține și două weekenduri pe lună. Andreea Bălan mai spune că i-a blocat numărul de telefon fostului soț tocmai pentru că îi adresa mult prea multe injurii și spune că nu i-a mai permis să ia fetele să doarmă la el peste noapte, din momentul în care a instigat la violență în mediul online, în urmă cu mai multe săptămâni.

La acel moment, George Burcea a creat un întreg scandal în mediul online, după ce le-a transmis unor femei care l-au criticat pe Instagram că „merită să fie bătute cu scaunele” de bărbații lor. Declarațiile au stârnit o mulțime de controverse, chiar dacă el și-a cerut scuze și a încercă să clarifice situația.

Andreea Bălan, convinsă că fostul soț ar consuma substanțe interzise

„Pe telefonul meu e blocat de luni de zile, deoarece mi-a adresat foarte multe injurii, și cu fetele vorbește doar de pe telefonul mamei, unde a început și acolo să trimită sute de mesaje foarte urâte la adresa mea. Deci din momentul în care a instigat la violenta public acum 2 luni, el nu a mai luat fetele să doarmă peste noapte, deoarece este instabil (așa cum a văzut țoață lumea) și nu a respectat să doarmă acasă la el ci le-a dus la ea și au dormit 4 în pat (ceea ce este inadmisibil).

I-am permis să le ia doar ziua și să le aducă seara, și a făcut asta de câteva ori, urmând să le ia la el două weekenduri pe luna, după ce se termina procesul (n.r. procesul de divorț). Omul minte cu tot cu nerușinare, bea încontinuu și sigur se mai droghează, că altfel nu avea acea ieșire de violentă pe Instagram. El nu respectă relaționarea cu copiii și implicit pe mine și ceea ce a făcut el public la adresa mea de 2 ani e o mizerie, iar eu am tăcut.

Da, punctul meu de vedere este de mamă care își protejează copiii de un om instabil care consumă ce consumă și care folosește copiii doar a arătă lumii că este tată, când de fapt nu se ocupă deloc, nu plătește nimic, îi vede foarte rar și își bagă iubita în vizitele, telefoanele cu fetele. Așa ceva nu este firesc”, i-a mai spus Andreea Bălan prieteni sale, care a transmis informațiile la Click.