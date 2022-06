Adda a făcut un anunț surprinzător: Cântăreața își lansează prima carte

Artista cunoscută și îndrăgită de mii de oameni din România, Adda, își va lansa prima carte. În pofida faptului, că ultima perioadă nu a fost deloc ușoară pentru artistă, ea a făcut primele declarații despre noua etapă artistică din viața sa.

Iubita cântăreață are o carieră impresionantă și a reușit să adune o mare comunitate de oameni în jurul său. De asemenea, și viața personală pare a fi împlinită. Alături de Cătălin Rizea, cântăreața trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi au împreună și un băiețel.

Vestea cea mare

Ultima perioadă a reprezentat o provocare pentru Adda. , iar timp de aproape doi s-a trat de o afecțiune pe care nu o avea. Mai târziu, ea a menționat că se confruntă cu borelioză și că se va retrage din lumina reflectoarelor. Următoarea veste nu s-a lăsat mult așteptată. Ea a suprins plăcut fanii, dând anunț că își va lansa propria carte.

Vezi această postare pe Instagram

Vedeta s-a făcut cunoscută în perioada lansării piesei „Minți murdare făcute praf”, iar pasiunea pentru scris o manifestă pe blogul său, intitulat „Cele 3 Adda”. Acolo artista și postează des materiale.

Cel mai probabil, cartea va fi gata în această toamnă.

„Urmează să lansez cartea anul acesta în toamnă, încă scriu la ea, am scris o parte din ea și o să las surpriza să mai aștepte. Urmează acum să lansez piesă nouă și albumul în format fizic. Vara aceasta am foarte multe proiecte, sunt pusă pe treabă. Momentan nu m-am gândit să colaborez cu vreun artist, de obicei colaborările pe care le-am avut s-au cerut singure, adică am făcut piesa în studio și am zis și chiar așa a fost, pentru că s-a potrivit mănușă”

Borelioza se trage de la mama sa

Adda a explicat faptul că borelioza este o boală care de cele mai multe ori apare la oameni, în urma unei mușcături. În timpul efectuării analizelor, medicii au stabilit o altă cauză. Astfel, știind că bacteria poate fi transmisă și congenital, de la mamă la făt, cadrele medicale i-au propus cântăreței să o testeze pe femeia care i-a dat viață, relatează

„La analiză e o proteină specifică mușcăturii. La mine a ieșit negativă. Eu nu am luat-o prin mușcătură. Se transmite de la mamă la făt, am luat-o congenital, nu am știut. Am aflat că are și ea, m-a pus doctorul să o testez și a ieșit pozitiv. Poți să o ai toată viața, să ai anticorpii, dar sistemul tău imunitar să fie puternic și să trăiești cu ea liniștit”, a mărturisit Adda.