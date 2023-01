Adda, adevărul despre relația cu fiul ei: „Sunt germofobă, îl cert să nu pună mâna pe ceva”

Adda, în vârstă de 30 de ani, a făcut dezvăluiri interesante din familia ei.

Este căsătorită cu Cătălin Rizea din anul 2016 și au împreună un băiețel. Întrebată ce fel de mamă e și dacă îl lasă pe Alex să experimenteze lucruri, artista a fost sinceră.

Adda, despre relația cu fiul ei

„Sunt ceva între, îl las să experimenteze, dar sunt și germofobă (germofobia este un termen folosit pentru a descrie frica patologică de , contaminare și infecție), îl cert să nu pună mâna pe ceva, să nu ia vreo bacterie. Îmi și spune uneori «vai, mama, dar ce fricoasă ești»”, scrie .

În cadrul interviului, Adda a vorbit despre momentele grele și despre boala Lyme, care i-a schimbat total viața.

Momentele grele din viața Addei

„Au fost multe, dar cel mai rău a fost când a trebuit , aia m-a dărâmat. M-am gândit că pot să mor, nu a fost deloc bine. Când te gândești că poți muri oricum, te iau toate fricile.

Nici acum nu sunt sigură că nu am luat-o razna cu capul, poate am luat-o și nu îmi dau seama. Atunci m-am rugat foarte mult, m-am dus în zona spirituală. M-au motivat familia și copilul, iar eu sunt rezistentă și puternică. Și acum am momente când mi-e foarte frică, dar trebuie să-mi păstrez calmul cumva”, a mai spus Adda.