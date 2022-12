Clipe teribile pentru Adda: „Am coborât pe scări și am țipat” (VIDEO)

Adda a împărtășit cu fanii săi de pe rețelele de socializare o experiență înspăimântătoare pe care a trăit-o în timp ce se pregătea să se mute într-o casă nouă. Într-un videoclip postat pe TikTok, cântăreața a povestit cum a lăsat poarta casei descuiată în timp ce se grăbea să mute lucrurile în mașină și a avut parte de o surpriză neplăcută când a intrat înăuntru.

Adda, cu nervii la pământ

„În ce lume trăim? Ne mutăm la casă nouă și am făcut 15 mii de drumuri ca să încarc mașina cu câteva lucruri de care am nevoie. Și evident, făcând foarte multe drumuri, n-am mai încuiat poarta, doar am închis-o, dar n-am băgat cheia.

După ce am cărat aspiratorul, m-am dus sus să-mi iau geanta și să plec și au intrat 10 inși cu o boxă, îmbrăcați în costum popular și au început să colinde. Mare petrecere la mine în curte cu 10 oameni pe care nu-i cunoșteam, nu știu cu ce au venit, cert este că au intrat direct în curte, iar câinii mei s-au speriat.

Am coborât pe scări și am țipat: „Ieși afară din curte!” Cum intrați la om în curte așa fără să bateți la ușă? Fără să întrebați: „Sunteți de acord?”. Le-am spus că dacă nu pleacă o să chem Poliția. Unul dintre ei m-a certat că n-am închis bine poarta și că eu sunt de vină”, a povestit Adda pe rețelele de socializare.

Adda suferă de o boală cumplită

Adda, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, trece prin momente destul de dificile în ceea ce privește sănătatea ei. Artista a primit, timp de un an, un diagnostic greșit. Ea a anunțat acum câteva luni că , dar, în sfârșit, tratamentul funcționează.

Cătălin Rizea, soțul artistei, a fost întotdeauna alături de aceasta, mai ales în clipele în care aceasta nu înțelegea ce se întâmplă cu ea și mai ales în momentele în care analizele arătau că nu are absolut nimic.

Boala pe care Adda a încercat să o trateze de mai mulți ani de zile este boala Lyme: „În momentul în care e, aveam creierul umflat. Dacă mai stăteam puțin, nu era bine, pentru că, în perioada în care am aflat diagnosticul, scăpam obiecte de mână, aveam probleme în exprimare.

Aveam câteva secunde când, dacă mă întrebai cum mă cheamă, nu puteam să spun. Îmi spuneau (n.r. oamenii) că sunt nebună. Analizele ieșeau bine, asta era ciudat”.