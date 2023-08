Adda, noi detalii despre starea ei de sănătate: „Abia mă pot mișca din cauza durererilor”

Deși se bucură de succes în cariera sa și are numeroase proiecte în desfășurare, este într-o stare dificilă. Diagnosticul de boală Lyme a schimbat totul, dar artista rămâne puternică și luptă neobosit pentru sănătatea sa, continuând bătălia cu boala Lyme.

Adda este într-o luptă continuă cu boala Lyme

Îndrăgita cântăreață a trecut prin momente dificile din cauza unui diagnostic tragic, impunându-i o schimbare radicală în stilul de viață, cu medicamente și o dietă strictă. Cu toate acestea, Adda încă se confruntă cu dureri intense, care îi limitează activitățile fizice.

Totuși, a reușit să se obișnuiască cu acest diagnostic și păstrează încă speranța că situația se va îmbunătăți și va reveni la normal.

„Ai zile, luni bune, ani buni și apoi poate reveni oricând. Tot timpul stai pe nisipuri mișcătoare și trebuie să înveți să trăiești fără frică.(…) Să te bucuri de viață, în timp ce știi că există probabilitatea să pici oricând. Sunt cazuri de oameni care stăteau liniștiți la masă și brusc au paralizat de la gât în jos.

Eu am luat cinci luni peste 30 de pastile pe zi.(…) Am 59 de injecții făcute, mai am 21. Uneori simt că nu mai pot pentru că sunt foarte dureroase, dar merg înainte sperând că omoară toate spirochetele de Borrelia, scrie .

Am 31 de ani și am artrită Lyme. Uneori, abia mă pot mișca din cauza durererilor. Mi se blochează mușchii. Uneori am 0 rezistență la efort, dar merg înainte pentru că mă simt mult mai bine și sper, dacă e să rămân cu sechele, să fie cât mai puține”, a mărturisit Adda pe InstaStory.

Artista se va testa din nou în 2024

medicale în lupta ei cu boala, în speranța de a primi vești bune și de a scăpa de neplăcutele simptome pe care le resimte. Ea speră să trăiască fără teama constantă că s-ar putea întâmpla o nenorocire în orice clipă. Dorința ei este să se bucure din nou de sănătate și să redobândească o stare de bine și liniște sufletească.

„Sper în martie 2024 când mă voi testa din nou, să primesc cea mai bună veste și sper ca în octombrie 2024, când mă voi testa iar, să fie veștile tot bune. Fără simptome sau măcar simptome cât mai puține, să pot trăi cu mai puțină frică. Poate chiar să alerg și să fac sport.

Și mai sper să nu mai treacă nimeni prin iadul ăsta. Să deschidă medicii ochii, să existe testări și protocoale de tratament. Sper multe pentru mine, dar și pentru cei ca mine. Cu Dumnezeu înainte”, a mai spus artista pe contul său de Instagram.