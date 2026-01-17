B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Adela Popescu explică de ce a renunțat la cariera muzicală: „Era aproape imposibil”

Adela Popescu explică de ce a renunțat la cariera muzicală: „Era aproape imposibil”

Selen Osmanoglu
17 ian. 2026, 14:49
Sursa foto: Instagram - @adela_popescu
Cuprins
  1. De la succes solo la hituri alături de DJ Project
  2. Decizia care a schimbat totul
  3. Familia, pe primul loc
  4. Ce spune despre o revenire în televiziune

Adela Popescu (39 de ani) a vorbit deschis despre motivul pentru care a ales să pună punct carierei muzicale, în ciuda succesului de care se bucura. Decizia a venit în urma unei schimbări majore din viața ei, care i-a resetat complet prioritățile. Vedeta a făcut dezvăluirile într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram.

De la succes solo la hituri alături de DJ Project

Soția lui Radu Vâlcan și-a început cariera muzicală ca interpretă solo, lansând piese care au devenit cunoscute prin coloanele sonore ale telenovelelor în care a jucat, precum „Numai iubirea” și „Lacrimi de iubire”. Ulterior, Adela Popescu a colaborat timp de cinci ani cu DJ Project, perioadă în care a lansat mai multe hituri care au dominat clasamentele muzicale din întreaga țară, conform Click.

În momentul în care a decis să se retragă din trupă, artista se afla într-o perioadă de succes profesional, iar anunțul a luat prin surprindere fanii care îi urmăreau cu interes activitatea muzicală.

Decizia care a schimbat totul

De curând, Adela Popescu a explicat ce a determinat-o să renunțe la acest capitol din viața sa. Potrivit acesteia, decizia a venit odată cu schimbarea radicală a priorităților, în special în momentul în care a rămas însărcinată și avea un program extrem de solicitant.

„Eu am cântat cu DJ Project câțiva ani, vreo 5, după care am prezentat Vorbește Lumea și acolo aveam program în fiecare zi. Era aproape imposibil în weekend să mai merg la concerte și rămăsesem însărcinată. Nu prea se putea. Mie mi se pare că dacă scoți o melodie e păcat să nu mergi să o cânți în concerte…”, a explicat Adela.

Familia, pe primul loc

Vedeta a subliniat că, în prezent, organizarea vieții de familie este extrem de importantă, mai ales în contextul în care copiii sunt mici și au nevoie de structură și stabilitate.

„În momentul acesta, la configurația noastră de acasă este foarte complicat să fac lucrul ăsta. Copiii sunt mici toți, au nevoie de organizare foarte bună, au nevoie de structură ca să putem să onorăm tot ce au ei de făcut: să ajungă la școală la timp, să fie curați. Ce ar însemna de vineri până duminică să stau plecată? Se poate, dar e foarte greu”, a mai spus Adela Popescu.

Ce spune despre o revenire în televiziune

Cu toate că muzica rămâne un capitol închis, Adela Popescu nu exclude o revenire pe micile ecrane. Vedeta a mărturisit că își dorește să revină în televiziune și așteaptă proiectul potrivit.

„Abia aștept! Abia aștept să vină proiectul ăla potrivit pentru mine, că o să dau tot ce am mai bun. Sigur că da, și o să vină!”, a declarat aceasta.

