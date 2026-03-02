Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a atras implicarea indirectă a unor state din Golf, care încearcă să prevină repercusiuni economice și militare majore. Emiratele Arabe Unite și Qatarul desfășoară în secret eforturi diplomatice pentru a limita acțiunile militare americane împotriva Iranului.

Cum urmăresc EAU și Qatarul să influențeze Washingtonul

Emiratele și Qatarul fac presiuni discrete asupra aliaților occidentali pentru a-l convinge pe președintele Donald Trump să caute soluții care să reducă operațiunile militare americane împotriva Iranului. Sursele spun că demersurile sunt atent calibrate, menite să evite expunerea publică.

Statele din Golf încearcă să construiască rapid o coaliție diplomatică mai largă pentru a promova o soluționare negociată și a preveni escaladarea regională, care ar putea perturba grav prețurile energiei.

Ce efecte economice se resimt deja

O evaluare internă a Qatarului, comunicată agenției Bloomberg, avertizează că, dacă rutele maritime din regiune rămân grav perturbate până la mijlocul săptămânii, reacția pieței gazelor naturale ar putea deveni mult mai accentuată. Analiza sugerează un impact potențial mai sever decât creșterea bruscă înregistrată la începutul săptămânii.

De la momentul în care Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, conflictul s-a extins rapid, implicând indirect state care susțin că nu fac parte din confruntare. Bazele militare, infrastructura critică și cetățenii acestora au devenit însă expuși riscului de represalii.

Pentru monarhiile din Golf, riscul major nu este doar militar, ci și economic, într-o regiune dependentă de stabilitatea rutelor comerciale și de fluxurile energetice către Europa și Asia, relatează Digi24.

Cum reacționează militar și defensiv Qatarul și EAU

În paralel cu demersurile politice, și Qatarul lucrează intens, în privat, la consolidarea capacităților de apărare aeriană. Oficialii implicați descriu aceste măsuri ca fiind urgente, pe fondul intensificării atacurilor cu drone și rachete.

EAU a solicitat sprijin aliat pentru apărarea aeriană pe distanțe medii, în timp ce a cerut asistență specifică pentru contracararea dronelor, considerate o amenințare mai dificil de gestionat decât rachetele balistice. Sursele citate de Bloomberg arată că stocurile de interceptori Patriot ale Qatarului ar ajunge pentru doar patru zile la ritmul actual de utilizare.

Autoritățile de la Doha au anunțat că au doborât două avioane de luptă Sukhoi Su-24 iraniene și au interceptat șapte rachete balistice, precum și cinci drone, toate neutralizate înainte de a-și atinge țintele.

Ce rol joacă diplomația europeană

Președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, și emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, au purtat în ultimele zile convorbiri telefonice cu mai mulți lideri europeni importanți. Printre aceștia se numără premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz.

Înainte de izbucnirea războiului în , oficiali din Golf promovau activ ideea unui Iran post-sancțiuni, redeschis capitalului occidental și integrat în parteneriate energetice și financiare regionale, o viziune care a găsit ecou în cercul lui Trump.