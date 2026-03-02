B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Explozie puternică în Japonia, în imobilul în care se aflau Dorian Popa și SNIK: „Am crezut că sunt în iad. Este horror”

Explozie puternică în Japonia, în imobilul în care se aflau Dorian Popa și SNIK: „Am crezut că sunt în iad. Este horror”

Ana Maria
02 mart. 2026, 16:00
Explozie puternică în Japonia, în imobilul în care se aflau Dorian Popa și SNIK: Am crezut că sunt în iad. Este horror
Sursa foto: Instagram / @snikuletz
Cuprins
  1. Cum a reacționat SNIK după explozia puternică
  2. Dorian Popa a trăit momente de groază. Ce a declarat după incident

Dorian Popa a trăit momente de groază în timpul unei călătorii în Japonia, unde se află alături de prietenul său, SNIK. În timp ce se se aflau cazați în Kyoto, o explozie a izbucnit chiar lângă imobilul în care se aflau, forțându-i să evacueze clădirea în grabă. Pompierii au intervenit imediat și au stins flăcările, însă, experiența i-a marcat pe cei doi influenceri.

Dorian Popa și SNIK plănuiau să exploreze atracțiile culturale ale Kyoto-ului și să se bucure de gastronomia locală, dar aventura lor s-a transformat rapid într-un coșmar neașteptat. Incidentul le-a amintit cât de imprevizibile pot fi călătoriile, chiar și în destinații considerate sigure. Evenimentul i-a șocat profund pe cei doi, iar fanii lor au reacționat imediat pe rețelele sociale cu mesaje de susținere.

Cum a reacționat SNIK după explozia puternică

Explozia s-a produs la ora 5 dimineața, trezindu-i pe Dorian Popa și SNIK din somn. SNIK le-a povestit urmăritorilor săi prin ce momente cumplite a trecut:

Băi, i-a explodat unuia casa, lângă capul meu. Am crezut că sunt în iad deodată. Este horror. A fost la 30 de centimetri de capul nostru. Nu-mi aduc aminte decât bomba și cum s-a făcut roșu deodată”, a spus SNIK, într-un clip pe Instagram.

Dorian Popa a trăit momente de groază. Ce a declarat după incident

Și Dorian Popa a fost profund afectat de cele întâmplate, povestind în mediul online cum a fost trezit de zgomotul exploziei și cum a reacționat:

Era să murim, în Japonia. A explodat… deci asta e casa noastră, acolo dorm eu. Uita gata l-au stins, uite ce iese. L-au stins că sunt buni ăștia, au venit în două secunde. Uite cum era să murim, p*** pe Japonia. Cică cu 40 de ani înaintea noastră. Sanchi, niște cocioabe ordinare. Am crezut că o să cadă casa cu noi. Domnului i-a explodat în față, uite cum tremură, are bucăți de clădire pe el săracul. Incredibil, la 5 dimineața”, a spus și Dorian Popa.

