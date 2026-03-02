Scene de groază trăite în Dubai! Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a luat prin surprindere numeroși români aflați în zonă, printre care și actrița Roxana Condurache. Aceasta își petrecea vacanța la Dubai când tensiunile au izbucnit, iar zborul ei de întoarcere în țară a fost anulat.

„În Dubai nu mă simt în siguranță!”, a declarat Roxana Condurache, descriind situația tensionată de la fața locului, potrivit .

Scene de groază trăite în Dubai! Cum a ajuns Roxana Condurache în Oman

Din cauza restricțiilor și a închiderii spațiului aerian din , actrița a încercat să găsească alternative pentru a se întoarce în România. Împreună cu prietenii, a fugit spre Oman, unde încă mai funcționează unele zboruri.

„Între timp am fugit în Oman. A durat ore în șir să ajung aici într-un loc în care noi considerăm că suntem momentan în siguranță. Aproape de Muscat. Am crezut că pot lua un avion de aici spre casă sau spre orice destinație, însă am aflat azi, sunând la aeroport, că nu mai pleacă nimic până pe 12 martie. Deci, oficial, sunt blocată aici de tot!”, a povestit ea.

Cum este atmosfera la fața locului

Roxana Condurache descrie momentele de panică din Dubai Marina:

„Astăzi, în Dubai Marina au fost două bubuituri enorme. Mi-a povestit prietena mea. S-a zguduit blocul, fugeau oameni pe stradă în toate direcțiile. Nu e vorba că în Dubai ne-ar fi dat gratis găzduire la hotel. E vorba că în Dubai nu mă simt în siguranță. Aici nu se aud bombe, rachete! Și aici înțeleg că s-a tras doar în port, unde e ceva legătură cu americanii. În rest, nu s-a tras.”, a mai spus ea.

Actrița spera să plece imediat: „Eu voiam să plec azi-mâine undeva, oriunde, dar am aflat de la aeroport că nu sunt bilete deloc. Aș fi plecat oriunde în lume, dar nu se poate din păcate, nu am reușit să găsesc calea.”