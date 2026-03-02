Flavia Mihășan este pregătită să se căsătorească cu actorul , și a recunoscut că este mai fericită ca niciodată. Vedeta, care anul trecut a confirmat oficial povestea de iubire cu cunoscutul comediant, spune acum că își dorește să ajungă în fața altarului și să îmbrace, , rochia de mireasă.

Flavia Mihășan este pregătită să se căsătorească și să poarte rochia de mireasă

Dacă în trecut vedeta nu considera căsătoria o prioritate, acum perspectiva s-a schimbat și mărturisește că, dacă Andrei Ciobanu ar face pasul cel mare, răspunsul ei ar fi unul categoric pozitiv.

„Ar fi «DA» răspunsul, dar n-ar face lucrurile atât de previzibil el. Adică nu mă aștept la așa ceva. Mă aștept să fie, probabil, pe stradă, într-o marți, adică așa. Nu ar fi de ziua mea, de ziua lui, de Revelion, de Crăciun, într-o zi la care să mă aștept”, a mai zis Flavia Mihășan.

Dorința de a deveni mireasă este o noutate pentru Flavia, care recunoaște că abia acum se simte pregătită emoțional pentru acest moment important din viața unui cuplu.

„Nu am fost până acum căsătorită, dar da, cred că sunt pregătită de data asta. Îmi doresc să port rochia de mireasă, e pentru prima oară când îmi trece prin cap serios. Nu e că am fost împotrivă sau ceva, dar întotdeauna am considerat că nu contează, că nu e important actul, ci importantă e relația, raportul, dar acum, sincer, cred că ar merge”, a mai spus ea.

Detalii despre vacanța în Spania alături de copii

Recent, vedeta s-a întors dintr-o vacanță în Gran Canaria, Spania, unde a petrecut timp de alături de Andrei și de cei doi băieței ai săi. Aceasta a fost prima escapadă mai lungă în care copiii au călătorit împreună cu actualul partener, iar Flavia s-a arătat încântată de modul în care Andrei interacționează cu micuții.

„Am fost în vacanță în Insulele Canare, în Gran Canaria. A fost foarte frumos, a fost foarte cald. Am stat la piscină toată ziua, am înotat, ne-am bronzat. Am stat o săptămână, în vacanța copiilor. S-au bucurat tare, chiar nu mai voiau să se întoarcă. De când ne-am întors, mă întreabă în fiecare zi când ne întoarcem. Ei nu sunt mari fani ai zăpezii, nici eu nu sunt, așa că s-a moștenit. Nu ne-am planificat următoarea vacanță, la noi depinde foarte mult de programul lor, iar vacanța aceasta am planificat-o cu o săptămână înainte. Nu știam unde să mergem și, până la urmă, am zis să venim aici. Noi nu prea ne planificăm din timp”, a spus Flavia Mihășan pentru

Vedeta a subliniat că Andrei are un talent aparte în a se apropia de copii, fiind extrem de implicat în activitățile lor zilnice.

„Am mai fost într-o vacanță cu copiii și Andrei, am fost mai puține zile și aici, la noi, în țară, iar aceasta a fost prima vacanță mai lungă alături de Andrei și de copii. Noi suntem împreună de ceva timp, iar, bineînțeles, cei mici știu și se bucură foarte tare. E o armonie și așa a fost de la început. Andrei are foarte multă răbdare cu ei, se joacă cu ei, le spune povești, se plimbă cu ei. Mai ales că sunt și băieți, s-au lipit foarte repede. Mai face și glume, mai are și talentul ăsta”, a continuat aceasta.