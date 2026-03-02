B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Andreea Tonciu, mărturisiri fără filtre despre gelozie. Gestul extrem pe care l-a făcut și cum arată astăzi relația cu soțul ei: „Este liber să facă ce vrea, când vrea”

Andreea Tonciu, mărturisiri fără filtre despre gelozie. Gestul extrem pe care l-a făcut și cum arată astăzi relația cu soțul ei: „Este liber să facă ce vrea, când vrea”

Ana Beatrice
02 mart. 2026, 22:49
Andreea Tonciu, mărturisiri fără filtre despre gelozie. Gestul extrem pe care l-a făcut și cum arată astăzi relația cu soțul ei: „Este liber să facă ce vrea, când vrea”
Sursă Foto: Instagram - @tonciuandreeaoficial
Cuprins
  1. Ce spune Andreea Tonciu despre gelozie și încrederea în soțul ei
  2. Cum reacționa vedeta când era orbită de gelozie

Cunoscută pentru personalitatea ei vulcanică, Andreea Tonciu nu s-a ferit niciodată să spună lucrurilor pe nume. Cu sinceritatea care o caracterizează, vedeta a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre unul dintre cele mai impulsive gesturi pe care le-a făcut din gelozie. Mai mult, aceasta a vorbit și despre transformarea prin care a trecut în ultimii ani, atât ca femeie, cât și ca soție.

Ce spune Andreea Tonciu despre gelozie și încrederea în soțul ei

Prezentă la un eveniment monden, Andreea Tonciu a făcut declarații sincere despre transformările prin care a trecut în ultimii ani. Vedeta a mărturisit că, odată cu trecerea timpului, perspectiva ei asupra geloziei s-a schimbat considerabil. Astăzi, spune că nu mai este la fel de posesivă și că maturitatea a ajutat-o să își stăpânească mult mai bine reacțiile.

„Exclus să mai fiu geloasă, pentru că am o vârstă. Și, cu gelozia nu rezolvi nimic! Cred că vârsta m-a vindecat. Puțină gelozie există, nu pot să spun că nu există deloc. Nu suport femeile care umblă cu bărbați însurați”, a transmis vedeta pentru Spynews.ro.

Bruneta susține că îi oferă libertate totală soțului și că preferă să se bazeze pe încredere în relația lor. Este convinsă că liniștea vine tocmai din faptul că nu caută lucruri care ar putea să o rănească.

„Soțul meu are 3 telefoane și știți că nu i le controlez niciodată, pentru că omul este liber să facă ce vrea, când vrea. Eu, dacă nu mi dau seama, e foarte bine, bravo lui”, a mai declarat ea.

Cum reacționa vedeta când era orbită de gelozie

Impulsivă și extrem de directă, Andreea Tonciu nu s-a ferit să recunoască până unde putea merge din gelozie în trecut. Vedeta a povestit că ajungea să se confrunte cu femeile care își arătau interesul față de bărbați căsătoriți.

„Cea mai mare nebunie pe care am făcut-o din gelozie, să mă bat, ce naibi să fac. Nu cu iubitul, ci cu fetele astea care le miroase a bărbați însurați. Am trecut la acțiune, direct. Mama, știi ce am dat. Dar da, m-am schimbat”, a spus bruneta pentru sursa menționată.

Privind în urmă, bruneta afirmă că acele reacții țin de o altă etapă a vieții sale și că, între timp, s-a maturizat. Chiar și așa, susține că nu are regrete și că a făcut mereu ceea ce a simțit. Consideră că au fost doar episoade de moment, fără urmări serioase, pe care astăzi le privește cu mai multă detașare.

Tags:
Citește și...
Shakira a cântat gratuit într-o piață istorică din Ciudad de Mexico. Număr record de spectatori la concertul artistei
Monden
Shakira a cântat gratuit într-o piață istorică din Ciudad de Mexico. Număr record de spectatori la concertul artistei
S-a aflat adevărul despre Jim Carrey, după imaginile care au inflamat internetul. A fost sau nu el pe scena Premiilor César?
Monden
S-a aflat adevărul despre Jim Carrey, după imaginile care au inflamat internetul. A fost sau nu el pe scena Premiilor César?
Dan Negru a comentat evenimentele din Orientul Mijlociu: „Sunt peste 5.000 de ani de conflicte. Nu e nimic nou!”
Monden
Dan Negru a comentat evenimentele din Orientul Mijlociu: „Sunt peste 5.000 de ani de conflicte. Nu e nimic nou!”
Flavia Mihăsan este pregătită pentru pasul cel mare. Ce a declarat aceasta despre relația pe care o are cu actorul Andrei Ciobanu
Monden
Flavia Mihăsan este pregătită pentru pasul cel mare. Ce a declarat aceasta despre relația pe care o are cu actorul Andrei Ciobanu
Explozie puternică în Japonia, în imobilul în care se aflau Dorian Popa și SNIK: „Am crezut că sunt în iad. Este horror”
Monden
Explozie puternică în Japonia, în imobilul în care se aflau Dorian Popa și SNIK: „Am crezut că sunt în iad. Este horror”
Vedete blocate prin lume din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Printre ele, Horia Brenciu, Liviu Vîrciu sau Emily Burghelea
Monden
Vedete blocate prin lume din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Printre ele, Horia Brenciu, Liviu Vîrciu sau Emily Burghelea
Scene de groază trăite în Dubai de către o celebră actriță din România: „S-a zguduit blocul”. Unde a fugit acum
Monden
Scene de groază trăite în Dubai de către o celebră actriță din România: „S-a zguduit blocul”. Unde a fugit acum
Loredana Groza, despre prieteniile din showbiz: „Credeam că am foarte mulți prieteni. Se cern ca prin sită”
Monden
Loredana Groza, despre prieteniile din showbiz: „Credeam că am foarte mulți prieteni. Se cern ca prin sită”
Vedetele din România care au investit milioane de euro în apartamente în Dubai: „E vrăjeală că dacă-ți iei acolo, te îmbogățești. Nu mai e ce-a fost” (VIDEO)
Monden
Vedetele din România care au investit milioane de euro în apartamente în Dubai: „E vrăjeală că dacă-ți iei acolo, te îmbogățești. Nu mai e ce-a fost” (VIDEO)
Schimbare neașteptată la Survivor 2026: Cine intră în echipa Faimoșilor după ce Naba Salem a fost eliminată
Monden
Schimbare neașteptată la Survivor 2026: Cine intră în echipa Faimoșilor după ce Naba Salem a fost eliminată
Ultima oră
23:19 - Surpriza de pe bonul fiscal: Ce a pățit o femeie care și-a cumpărat o cafea din aeroport și a cerut miere
23:04 - Situația din Orientul Mijlociu escaladează. Gărzile Revoluţionare anunţă închiderea strâmtorii Ormuz
22:52 - Ce lucrări poți face fără autorizație și când riști amenda de 100.000 de lei
22:39 - Brandurile de lux își închid magazinele din Orientul Mijlociu. Cum riscă marile grupuri să piardă sute de milioane de dolari
22:35 - Shakira a cântat gratuit într-o piață istorică din Ciudad de Mexico. Număr record de spectatori la concertul artistei
22:22 - Accident cutremurător! Mașină spulberată de două trenuri, după ce a rămas blocată pe șine în ultimul moment (VIDEO)
22:20 - O mamă și o bunică riscă închisoarea pe viață după ce au ascuns nou-născuți în pungi
22:07 - Iranul denunță tăcerea Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului. Președintele Pezeshkian acuză uciderea mai multor civili în bombardamente
21:58 - Senatul schimbă regulile privind concediul medical. Cine este exceptat de la neplata primei zile
21:47 - Victor Pițurcă, analiză fără menajamente despre FCSB. Ce spune despre eșecul din play-off și varianta Mirel Rădoi: „Vinovații sunt toți”