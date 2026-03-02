Bruneta susține că îi oferă libertate totală soțului și că preferă să se bazeze pe încredere în relația lor. Este convinsă că liniștea vine tocmai din faptul că nu caută lucruri care ar putea să o rănească.

„Soțul meu are 3 telefoane și știți că nu i le controlez niciodată, pentru că omul este liber să facă ce vrea, când vrea. Eu, dacă nu mi dau seama, e foarte bine, bravo lui”, a mai declarat ea.

Cum reacționa vedeta când era orbită de gelozie

Impulsivă și extrem de directă, Andreea Tonciu nu s-a ferit să recunoască până unde putea merge din gelozie în trecut. că ajungea să se confrunte cu femeile care își arătau interesul față de bărbați căsătoriți.

„Cea mai mare nebunie pe care am făcut-o din gelozie, să mă bat, ce naibi să fac. Nu cu iubitul, ci cu fetele astea care le miroase a bărbați însurați. Am trecut la acțiune, direct. Mama, știi ce am dat. Dar da, m-am schimbat”, a spus bruneta pentru sursa menționată.

Privind în urmă, bruneta afirmă că acele reacții țin de o altă etapă a vieții sale și că, între timp, s-a maturizat. Chiar și așa, susține că nu are regrete și că a făcut mereu ceea ce a simțit. Consideră că au fost doar episoade de moment, fără urmări serioase, pe care astăzi le privește cu mai multă detașare.