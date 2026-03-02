Dan Negru a comentat pe rețelele de socializare evenimentele tensionate care au loc în prezent în Orientul Mijlociu, după ce Israel și SUA au lansat atacuri împotriva .

Dan Negru a comentat conflictul din Orient

Potrivit , prezentatorul a explicat că istoria zonei este marcată de mii de ani de lupte și că generațiile actuale nu ar trebui să fie surprinse de escaladarea violențelor. Acesta a făcut apel la rațiune, amintind că Orientul a fost mereu o regiune conflictuală, de la civilizațiile antice până în prezent.

„Opriți-vă din spaimă! Sunt peste 5.000 de ani de conflicte în Orientul Mijlociu. Nu e nimic nou! Omar Khayyam, născut în Persia, Iranul de azi, spunea acum o mie de ani că: «În orient, fierul nu ruginește niciodată»! De la războaiele dintre civilizațiile din Mesopotamia până la cruciade sau la cuceririle lui Alexandru cel Mare, războiul a fost aproape un firesc al vieții acolo…”, a declarat acesta.

Prezentatorul TV si-a amintit de conflictele din regiune, din adolescenta sa.

Vedeta TV și-a amintit de perioada adolescenței sale, când știrile despre conflictul dintre Iran și Irak erau la ordinea zilei în jurnalele de știri. Acesta a punctat faptul că pentru acele popoare, starea de conflict a devenit parte din viața cotidiana, uneori fiind reflectată chiar și în umor.

„În toată copilăria și adolescența mea, în anii 80, erau știri despre războiul Iran – Irak. Țin minte și bancurile despre războiul din Orient… Pe piatra funerară a unei cămile moarte în războiul din Orient scria: «Aici zace cămila Layla, care a lovit cu copita un căpitan, trei sergenți, 15 soldați și o grenadă»…”

Gânduri despre destin și cât de fragilă este viața

În ultima parte a intervenției sale, jurnalistul a apelat la filosofia persană pentru a descrie modul în care oamenii sunt prinși în mijlocul marilor decizii geopolitice. El a citat un pasaj despre condiția umană, menit să pună în perspectivă tot ceea ce se întâmplă acum la nivel mondial.

„Omar Khayyam, născut în Persia, Iranul de azi, ne-a explicat poate cel mai bine viața: «Iată singurul adevăr: suntem pionii unei partide de șah jucată de Divinitate. Ne mută, ne oprește, ne mută iar, apoi ne aruncă unul câte unul în cutia neantului»”, a mai spus acesta.