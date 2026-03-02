O cafea din aeroport a devenit subiectul unui clip viral pe internet, după ce influencerița australiană Brittany Hockley a arătat cât de mult a putut să plătească pentru o singură băutură.

Tânăra pleca într-o vacanță și își propusese să cheltuiască doar 10 dolari australieni (aproximativ 6 euro) pe parcursul întregii zile petrecute în terminal, pentru mâncare și băutură. Planul ei a eșuat însă chiar de la prima comandă, când a primit bonul fiscal.

Cât a ajuns să coste o cafea din aeroport

Tânăra a mers la o cafenea cunoscută din Aeroportul Sydney și a comandat un cappuccino, însă a cerut două modificări: lapte de soia și miere. Deși prețul de bază era de 7,80 dolari australieni, fiecare ingredient adăugat a costat câte un dolar în plus. Astfel, doar băutura în sine a ajuns rapid la aproape 10 dolari, scrie .

Brittany a filmat momentul în care arăta cele două bancnote de 5 dolari pe care plănuia să le folosească pentru toată ziua. Această situație a amintit multor internauți de prețurile piperate din alte terminale. De exemplu, pe o apă la 500 ml a ajuns să coste mai mult decât doi litri de benzină, iar sandviciurile pot ajunge la 55 de lei, fiind mai scumpe decât în orașe precum München sau Madrid.

Ce taxe suplimentare au fost trecute pe bon

Surpriza totală a venit în momentul plății, când pe bon au apărut taxe la care turista nu se aștepta. Pe lângă costul ingredientelor, tânăra a fost taxată pentru tranzacția cu cardul, dar a primit și o „taxă de weekend” de 14 cenți. Aceste adăugiri au făcut ca totalul să ajungă la 10,04 dolari, depășind pragul stabilit de ea.

„Super interesant, merg într-un weekend prelungit în Australia, așa că vă arăt cum cheltuiesc 10 dolari australieni într-o zi”, a spus Brittany în videoclip.

Cum au reacționat oamenii când au văzut prețul

Reacțiile celor peste 700.000 de urmăritori au apărut imediat, mulți fiind șocați de cât de mult a ajuns să coste o simplă băutură. Unii au întrebat dacă măcar gustul a fost pe măsura prețului, în timp ce alții au povestit experiențe similare din Statele Unite, unde au plătit chiar și 15 dolari pentru un cappuccino care nici măcar nu umplea ceașca.

Internauții au ajuns la concluzia că prețurile exagerate din aeroporturi sunt o problemă globală. Unii au sugerat că, la aceste costuri, abonamentele pentru lounge-urile VIP sunt o variantă mai profitabilă.