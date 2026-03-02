B1 Inregistrari!
Ana Beatrice
02 mart. 2026, 21:13
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Este sau nu Jim Carrey? Apariția care a aprins imaginația fanilor
  2. De ce s-a retras Jim Carrey și cui i-a dedicat cel mai emoționant discurs al său

Prezența actorului Jim Carrey la cea de-a 51-a ediție a Premiilor César de la Paris a stârnit un val puternic de reacții în rândul fanilor. Noul său look a atras instant atenția, iar fotografiile de la eveniment au devenit rapid virale în mediul online.

Sursă Foto: Hepta.ro

Este sau nu Jim Carrey? Apariția care a aprins imaginația fanilor

Noul său aspect a stârnit numeroase discuții și controverse, mulți întrebându-se ce anume a dus la această transformare. Unii au sugerat că ar fi apelat la intervenții estetice, încercând să explice astfel schimbarea sa de look.

„Este de nerecunoscut”, „Nu mai poți să-l recunoști” sau „I-au făcut ceva sau nu e el?” sunt câteva dintre comentariile care au apărut imediat după apariția actorului în vârstă de 64 de ani. Alții au mers mult mai departe, lansând teorii conspiraționiste bizare și susținând chiar că actorul ar fi fost înlocuit. Valul de speculații a devenit atât de intens, încât unii au ajuns să pună la îndoială prezența sa reală la ceremonie.

Pentru a opri zvonurile apărute în mediul online, Gregory Caulier, delegatul general al Premiilor César din Paris, a intervenit public. El a oferit explicații într-un interviu acordat publicației Daily Mail. Acesta a subliniat că prezența actorului a fost autentică și stabilită cu mult timp înainte de eveniment.

„Vizita lui Jim Carrey a fost planificată încă din vara aceasta. Încă de la început, el a fost extrem de emoționat de invitația Academiei”, a declarat acesta. Mai mult, actorul s-a pregătit temeinic pentru moment, petrecând nu mai puțin de opt luni repetând și perfecționând discursul pe care urma să îl susțină în limba franceză.

De ce s-a retras Jim Carrey și cui i-a dedicat cel mai emoționant discurs al său

Jim Carrey a revenit în lumina reflectoarelor într-un mod spectaculos. Actorul a fost distins cu trofeul onorific al Academiei Franceze de Film, la cea de-a 51-a ediție a Premiilor César. Momentul a marcat și prima sa apariție publică din 2026, după o perioadă de retragere. Actorul canadian a ales să se îndepărteze de Hollywood, simțind că nu se mai regăsește în direcția în care evolua industria.

Vizibil emoționat pe scenă, actorul le-a mulțumit celor mai importanți oameni din viața sa: fiicei sale Jane, nepotului său Jackson și partenerei sale, Mina. El le-a transmis tuturor o declarație profundă de dragoste.

Finalul discursului a fost unul deosebit de personal, Jim Carrey aducând un omagiu tatălui său, Percy Joseph Carrey. Actorul a spus că el este cel care i-a insuflat valorile care l-au definit: iubirea, generozitatea și puterea de a aduce bucurie prin râs.

