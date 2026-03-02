Adriana Bahmuțeanu a vorbit cu emoție despre relația complicată cu cei doi băieți ai săi, în podcastul „Vorba lui Jorge”. Aceasta a făcut și a recunoscut că situația dintre ei este una dureroasă.

Vizibil marcată, ea a explicat cum s-a creat această distanță și cât de mult o afectează. Mai mult, vedeta a mărturisit cât de puternic resimte lipsa lor și dorul de a fi din nou aproape.

De ce a ajuns Adriana Bahmuțeanu să-și vadă copiii doar la tribunal

a fost recent prezentă în podcastul lui Jorge, unde a vorbit deschis despre suferința pe care o trăiește în relația cu cei doi băieți ai săi. Vedeta a dezvăluit că ultima dată când i-a văzut a fost la tribunal, o întâlnire rece, care a lăsat urme adânci în sufletul ei.

„Ultima dată mi-am văzut copiii la tribunal. Copiii mei sunt total înstrăinați de mine, din păcate, dar le-am spus și lor când am avut ocazia și am stat de vorbă că sunt singurul lucru bun din relația mea cu tatăl vostru. Eu mi-am dorit foarte mult copii. Nici măcar nu îmi răspund la salut”, a dezvăluit aceasta, notează click.ro.