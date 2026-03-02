B1 Inregistrari!
Ce se întâmplă între Adriana Bahmuțeanu și copiii ei. Vedeta rupe tăcerea: „Nici măcar nu îmi răspund la salut”

Ana Beatrice
02 mart. 2026, 23:50
Ce se întâmplă între Adriana Bahmuțeanu și copiii ei. Vedeta rupe tăcerea: „Nici măcar nu îmi răspund la salut”
Sursă foto: Captură Video/ YT - JORGE OFFICIAL
Cuprins
  1. De ce a ajuns Adriana Bahmuțeanu să-și vadă copiii doar la tribunal
  2. Cum au ajuns Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană la patru divorțuri

Adriana Bahmuțeanu a vorbit cu emoție despre relația complicată cu cei doi băieți ai săi, în podcastul „Vorba lui Jorge”. Aceasta a făcut dezvăluiri sincere și a recunoscut că situația dintre ei este una dureroasă.

Vizibil marcată, ea a explicat cum s-a creat această distanță și cât de mult o afectează. Mai mult, vedeta a mărturisit cât de puternic resimte lipsa lor și dorul de a fi din nou aproape.

De ce a ajuns Adriana Bahmuțeanu să-și vadă copiii doar la tribunal

Adriana Bahmuțeanu a fost recent prezentă în podcastul lui Jorge, unde a vorbit deschis despre suferința pe care o trăiește în relația cu cei doi băieți ai săi. Vedeta a dezvăluit că ultima dată când i-a văzut a fost la tribunal, o întâlnire rece, care a lăsat urme adânci în sufletul ei.

„Ultima dată mi-am văzut copiii la tribunal. Copiii mei sunt total înstrăinați de mine, din păcate, dar le-am spus și lor când am avut ocazia și am stat de vorbă că sunt singurul lucru bun din relația mea cu tatăl vostru. Eu mi-am dorit foarte mult copii. Nici măcar nu îmi răspund la salut”, a dezvăluit aceasta, notează click.ro.

Ruptura dintre Adriana Bahmuțeanu și copiii săi s-a instalat treptat, pe fondul conflictelor prelungite cu fostul soț. În timp, aceste probleme au dus la o deteriorare vizibilă a relației de mamă și copii. Cu toate acestea, vedeta spune că nu a renunțat nicio clipă la dorința de a păstra legătura cu ei. În prezent, însă, recunoaște cu durere că distanța care îi desparte este mai mare ca oricând.

Cum au ajuns Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană la patru divorțuri

Povestea de iubire dintre Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană a fost una intensă, marcată de despărțiri răsunătoare și împăcări neașteptate. Relația lor a devenit rapid un subiect constant în presa mondenă.

Cei doi s-au căsătorit pentru prima dată în 2003, însă mariajul a început să se clatine după doar câteva luni. Ruptura a venit la scurt timp după luna de miere. În ianuarie 2004 au decis să reia relația, convinși că mai merită o șansă, dar în mai același an au ajuns din nou la separare.

În 2005 au surprins din nou pe toată lumea, recăsătorindu-se și fiind hotărâți să construiască o familie stabilă. Totuși, nici această etapă nu a fost lipsită de conflicte, iar în 2007 au ajuns la al treilea divorț. După aproape doi ani petrecuți separat, au încercat încă o dată în 2009 să repare lucrurile. Relația a mai rezistat încă trei ani, până în 2012, când au ajuns la al patrulea divorț. Astfel, au pus capăt definitiv unei legături marcate de tensiuni, orgolii și reveniri spectaculoase. Ulterior, Adriana a recunoscut că întreaga experiență a fost una dificilă, care a lăsat urme adânci în viața ei personală.

