B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Adela Popescu își sărbătorește ziua de naștere! Cum o va răsfăța Radu Vâlcan în această zi specială

Adela Popescu își sărbătorește ziua de naștere! Cum o va răsfăța Radu Vâlcan în această zi specială

Elena Boruz
08 oct. 2025, 13:10
Adela Popescu își sărbătorește ziua de naștere! Cum o va răsfăța Radu Vâlcan în această zi specială
Sursa foto: Instagram - @adela_popescu
Cuprins
  1. Cum o va răsfăța Radu Vâlcan astăzi pe Adela Popescu? Anunțul făcut de bărbat!
  2. Cum îi spune fiul cel mijlociu Adelei

Adela Popescu a împlinit 39 de ani! Femeia se bucură de un succes formidabil și are tot ce și-ar putea dori o femeie: trei copii minunați, un soț care o adoră și o carieră formidabilă.

Actrița este foarte apreciată de urmăritorii ei, mai ales pentru felul său de a fi și pentru stilul de exprimare liber pe care îl are. Aceasta, adesea, împărtășește cu fanii de pe social-media ceea ce se întâmplă în viața ei.

Cum o va răsfăța Radu Vâlcan astăzi pe Adela Popescu? Anunțul făcut de bărbat!

Radu Vâlcan, nu de puține ori, postează fotografii și diverse clipuri video în care se regăsește soția lui. Așa a făcut și de această dată, însă fără a-i face o urare clasică de „la mulți ani!”. Bărbatul a ales să își exprime recunoștința pe care i-o poartă și a afirmat că o va răsfăța cu supa ei preferată, în această zi specială.

„Ce să zic, chiar dacă este ziua ta, îți mulțumesc pentru că îmi faci cele mai frumoase cadouri. De fapt, pentru cele trei cadouri. Bine, patru cu tine! Îți doresc să mă iubești la fel. PS: Vezi că azi îți fac supa ta preferată, înnebunesc de poftă”, a declarat Radu Vâlcan, pe rețelele de socializare.

Cum îi spune fiul cel mijlociu Adelei

Între-un interviu recent, prezentatoarea TV a mărturisit detalii din viața de familie. Aceasta a precizat că fiul lor cel mijlociu, Andrei, este foarte „lipicios” și îi face complimente frecvent.

„E mult de povestit, chiar foarte mult. Avem o viață de familie dinamică, frumoasă și, bineînțeles, solicitantă. Radu își face mai multe griji acasă, este genul mai prăpăstios, dar când suntem plecați în vacanță este mai relaxat, dacă e cu mine, e ok. Iar băieții cresc și au deja personalități foarte puternice. Mijlociul, Andrei, îmi face mereu complimente, îmi spune că sunt cea mai bună, cea mai frumoasă…La un moment dat i-a zis lui Radu: ‘Tati, îți mulțumesc că te-ai căsătorit cu mama, pentru că este superbă’. Adrian pe semne că va fi un adult coleric, deja este, e genul care ne provoacă încontinuu. Este și dulce, dar este și un copilaș dificil să spunem. Nu-i intri ușor în grații, ai de lucrat. Andrei, cel mijlociu, este extraordinar de lipicios, după cum am spus. Toată lumea îl iubește și este blond, blond, are un blond nordic. Iar Alexandru este artistul familiei, el scrie, cântă la chitară, compune, face poezii, vrea să scrie și o carte”, a povestit Adela Popescu pentru viva.

Tags:
Citește și...
Carmen Grebenișan a postat primele fotografii cu fiul ei. Ce nume rar poartă micuțul
Monden
Carmen Grebenișan a postat primele fotografii cu fiul ei. Ce nume rar poartă micuțul
Adriana Bahmuțeanu vrea să plece din România: „Am viză, iar eu acolo aș câștiga foarte mult cu meseria mea”
Monden
Adriana Bahmuțeanu vrea să plece din România: „Am viză, iar eu acolo aș câștiga foarte mult cu meseria mea”
Oana Roman aruncă bomba: „Mi-au lipsit impostura și slugărnicia”. Ce a transmis vedeta înainte de culcare
Monden
Oana Roman aruncă bomba: „Mi-au lipsit impostura și slugărnicia”. Ce a transmis vedeta înainte de culcare
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, după ce acesta s-a căsătorit: „Mă simt prost și să răspund”
Monden
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, după ce acesta s-a căsătorit: „Mă simt prost și să răspund”
Andreea Esca, ironii la adresa meteorologilor, după codul roșu: „A fost doar o ploicică de toamnă. Aștept scuze de la toate INMH-urile lumii” (FOTO)
Monden
Andreea Esca, ironii la adresa meteorologilor, după codul roșu: „A fost doar o ploicică de toamnă. Aștept scuze de la toate INMH-urile lumii” (FOTO)
Alexandru Ion: „Cererea în căsătorie a fost… să zicem nu tocmai convențională”. Ce spune despre relația cu soția
Monden
Alexandru Ion: „Cererea în căsătorie a fost… să zicem nu tocmai convențională”. Ce spune despre relația cu soția
Claudia Pătrășcanu trece printr-o nouă despărțire! Nici bine nu-și găsise fericirea după Gabi Bădălău, că e nevoită să o ia de la capăt!
Monden
Claudia Pătrășcanu trece printr-o nouă despărțire! Nici bine nu-și găsise fericirea după Gabi Bădălău, că e nevoită să o ia de la capăt!
Dolly Parton, grav bolnavă. Sora cântăreței i-a rugat pe fani să se roage pentru sănătate acesteia: „Nu s-a simțit bine în ultima vreme”
Monden
Dolly Parton, grav bolnavă. Sora cântăreței i-a rugat pe fani să se roage pentru sănătate acesteia: „Nu s-a simțit bine în ultima vreme”
Andreea Ibaka, la două luni după accidentul de motocicletă: „Și acum retrăiesc în slow motion momentul impactului cu mașina”. Cum se simte soția lui Cabral
Monden
Andreea Ibaka, la două luni după accidentul de motocicletă: „Și acum retrăiesc în slow motion momentul impactului cu mașina”. Cum se simte soția lui Cabral
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună. Unde au fost văzuți cei doi foști parteneri
Monden
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună. Unde au fost văzuți cei doi foști parteneri
Ultima oră
13:34 - Sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Cine a fost Sfântul Iacob a lui Alfeu, prăznuit pe 9 octombrie
13:16 - Generația Z și bunicii: ce sfaturi cer tinerii de la cei în vârstă? Iată ce arată un studiu
12:57 - Carmen Grebenișan a postat primele fotografii cu fiul ei. Ce nume rar poartă micuțul
12:49 - Numărul bugetarilor, în creștere. Salariul net la stat, mai mare decât în privat. Cât a cheltuit statul român pentru a-și plăti angajații
12:33 - Adriana Bahmuțeanu vrea să plece din România: „Am viză, iar eu acolo aș câștiga foarte mult cu meseria mea”
12:32 - Oana Roman aruncă bomba: „Mi-au lipsit impostura și slugărnicia”. Ce a transmis vedeta înainte de culcare
12:11 - Giorgia Meloni și alți doi miniștri italieni, acuzați de complicitate în genocidul din Gaza
12:03 - Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, după ce acesta s-a căsătorit: „Mă simt prost și să răspund”
12:00 - CCR a amânat din nou decizia privind reforma pensiilor magistraților
11:48 - Pe cât să îți setezi centrala termică pe timp de toamnă? Specialiștii spun câte grade ar trebui să ai în casă pentru un somn odihnitor