Adela Popescu a împlinit 39 de ani! se bucură de un succes formidabil și are tot ce și-ar putea dori o femeie: trei copii minunați, un soț care o adoră și o carieră formidabilă.

Actrița este foarte apreciată de urmăritorii ei, mai ales pentru felul său de a fi și pentru stilul de exprimare liber pe care îl are. Aceasta, adesea, împărtășește cu fanii de pe social-media ceea ce se întâmplă în viața ei.

Cum o va răsfăța Radu Vâlcan astăzi pe Adela Popescu? Anunțul făcut de bărbat!

Radu Vâlcan, nu de puține ori, postează fotografii și diverse clipuri video în care se regăsește soția lui. Așa a făcut și de această dată, însă fără a-i face o urare clasică de „la mulți ani!”. Bărbatul a ales să își exprime recunoștința pe care i-o poartă și a afirmat că o va răsfăța cu supa ei preferată, în această zi specială.

„Ce să zic, chiar dacă este ziua ta, îți mulțumesc pentru că îmi faci cele mai frumoase cadouri. De fapt, pentru cele trei cadouri. Bine, patru cu tine! Îți doresc să mă iubești la fel. PS: Vezi că azi îți fac supa ta preferată, înnebunesc de poftă”, a declarat Radu Vâlcan, pe

Cum îi spune fiul cel mijlociu Adelei

Între-un interviu recent, prezentatoarea TV a mărturisit detalii din viața de familie. Aceasta a precizat că fiul lor cel mijlociu, Andrei, este foarte „lipicios” și îi face complimente frecvent.

„E mult de povestit, chiar foarte mult. Avem o viață de familie dinamică, frumoasă și, bineînțeles, solicitantă. Radu își face mai multe griji acasă, este genul mai prăpăstios, dar când suntem plecați în vacanță este mai relaxat, dacă e cu mine, e ok. Iar băieții cresc și au deja personalități foarte puternice. Mijlociul, Andrei, îmi face mereu complimente, îmi spune că sunt cea mai bună, cea mai frumoasă…La un moment dat i-a zis lui Radu: ‘Tati, îți mulțumesc că te-ai căsătorit cu mama, pentru că este superbă’. Adrian pe semne că va fi un adult coleric, deja este, e genul care ne provoacă încontinuu. Este și dulce, dar este și un copilaș dificil să spunem. Nu-i intri ușor în grații, ai de lucrat. Andrei, cel mijlociu, este extraordinar de lipicios, după cum am spus. Toată lumea îl iubește și este blond, blond, are un blond nordic. Iar Alexandru este artistul familiei, el scrie, cântă la chitară, compune, face poezii, vrea să scrie și o carte”, a povestit Adela Popescu pentru