B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Adela Popescu, mesaj emoționant de ziua mamei ei. Ce i-a transmis actrița

Adela Popescu, mesaj emoționant de ziua mamei ei. Ce i-a transmis actrița

Elena Boruz
12 oct. 2025, 14:49
Adela Popescu, mesaj emoționant de ziua mamei ei. Ce i-a transmis actrița
Sursă foto: spynews.ro
Cuprins
  1. Ce mesaj a postat Adela Popescu
  2. Adela Popescu, alintată de fiul cel mijlociu. Cum îi spune acesta

Adela Popescu a transmis un mesaj extrem de emoționant, cu ocazia zilei de naștere a mamei ei. Actrița a împărtășit cu urmăritorii săi un videoclip în care apare cea care i-a dat viață și, trebuie să recunoaștem: se vede de unde a moștenit Adela Popescu frumusețea.

Prilej de bucurie în familia Adelei Popescu! Mama acesteia își serbează aniversarea astăzi, 12 octombrie, la doar patru zile de când fiica ei a împlinit 29 de ani. Vedeta TV a scris un mesaj plin de emoție pe rețelele de socializare, cu această ocazie.

Ce mesaj a postat Adela Popescu

Nu este un secret pentru nimeni că Adela își iubește nespus mama, însă rândurile pe care le-a scris pe Instagram sunt, de-a dreptul, demne de o declarație de dragoste.

Adela a spus că nu a cunoscut pe nimeni în viața ei care să se apropie de complexitatea mamei sale și este pur și simplu fascinată de acest lucru.

„Am avut în viața mea șansa să cunosc femei extraordinare, spectaculoase, cu cariere imense, admirate de o țară întreagă. Însă niciuna nu a reușit macar să se apropie de complexitatea mamei mele. Eu nu mai știu pe nimeni ca ea. Și simt asta dintotdeauna. Fără dubii, fără “etape”, fără “perioade”, fără iertări, acceptări, terapii. Pur și simplu mama mea nu m-a dezamăgit în niciun aspect al vieții. Niciodată. Dimpotrivă. Cât despre iubire… Mi se pare nonsens să i-o declar. Sunt. Este. La mulți ani, mama mea!”, este mesajul Adelei Popescu pentru mama sa.

Adela Popescu, alintată de fiul cel mijlociu. Cum îi spune acesta

Recent, actrița a făcut dezvăluiri inedite despre viața ei personală. Cei trei băieți ai săi au caractere total diferite. Femeia a mărturisit că cel mai lipicios este fiul cel mijlociu, care adesea o alintă și care i-a făcut o confesiune specială tatălui său, Radu Vâlcan, despre mama lui.

„E mult de povestit, chiar foarte mult. Avem o viață de familie dinamică, frumoasă și, bineînțeles, solicitantă. Radu își face mai multe griji acasă, este genul mai prăpăstios, dar când suntem plecați în vacanță este mai relaxat, dacă e cu mine, e ok. Iar băieții cresc și au deja personalități foarte puternice. Mijlociul, Andrei, îmi face mereu complimente, îmi spune că sunt cea mai bună, cea mai frumoasă…La un moment dat i-a zis lui Radu: ‘Tati, îți mulțumesc că te-ai căsătorit cu mama, pentru că este superbă’. Adrian pe semne că va fi un adult coleric, deja este, e genul care ne provoacă încontinuu. Este și dulce, dar este și un copilaș dificil să spunem. Nu-i intri ușor în grații, ai de lucrat. Andrei, cel mijlociu, este extraordinar de lipicios, după cum am spus. Toată lumea îl iubește și este blond, blond, are un blond nordic. Iar Alexandru este artistul familiei, el scrie, cântă la chitară, compune, face poezii, vrea să scrie și o carte”, a povestit Adela Popescu pentru viva.

Tags:
Citește și...
Vedetele au reacționat, în urma morții Marinelei Chelaru. Ce mesaje emoționante au transmis
Monden
Vedetele au reacționat, în urma morții Marinelei Chelaru. Ce mesaje emoționante au transmis
A murit actrița Diane Keaton, la 79 de ani. A fost o legendă a Cetății Filmului de la Hollywood
Monden
A murit actrița Diane Keaton, la 79 de ani. A fost o legendă a Cetății Filmului de la Hollywood
Risc de atac terorist într-o destinație de vacanță populară printre români. Statele Unite au emis o avertizare de călătorie
Monden
Risc de atac terorist într-o destinație de vacanță populară printre români. Statele Unite au emis o avertizare de călătorie
Bebe Cotimanis, dezvăluiri din cariera impresionantă: „N-am învățat în viața mea un text”
Monden
Bebe Cotimanis, dezvăluiri din cariera impresionantă: „N-am învățat în viața mea un text”
Dana Roba iese la atac! Ce acuzații îi aduce fostei soacre
Monden
Dana Roba iese la atac! Ce acuzații îi aduce fostei soacre
Doliu în lumea teatrului românesc! Marinela Chelaru a murit la 66 de ani
Monden
Doliu în lumea teatrului românesc! Marinela Chelaru a murit la 66 de ani
Ella Vișan, mesaj cu ochii în lacrimi pentru Andrei Lemnaru: „Este singurul bărbat”
Monden
Ella Vișan, mesaj cu ochii în lacrimi pentru Andrei Lemnaru: „Este singurul bărbat”
Taylor Swift rupe topurile britanice. Ultimul album al artistei, pe primul loc în Regatul Unit.
Monden
Taylor Swift rupe topurile britanice. Ultimul album al artistei, pe primul loc în Regatul Unit.
Gestul cu care Irina Columbeanu a reușit să-și impresioneze tatăl: „Acum am aflat că…”
Monden
Gestul cu care Irina Columbeanu a reușit să-și impresioneze tatăl: „Acum am aflat că…”
Dan Negru, reacție după ce Mircea Cărtărescu nu a câștigat nici în 2025 Premiul Nobel: „Nu e corectă miștocăreala”
Monden
Dan Negru, reacție după ce Mircea Cărtărescu nu a câștigat nici în 2025 Premiul Nobel: „Nu e corectă miștocăreala”
Ultima oră
15:57 - Rugăciunea zilei de duminică. Cuvinte de recunoștință și putere pentru suflet
15:25 - Ingredientul banal care întărește imunitatea. Mihaela Bilic: „Cercetările recente arată efecte impresionante”
14:09 - Un val de aer polar ajunge în România. Ce anunță meteorologii pentru perioada următoare
13:22 - Detalii șocante în cazul gravidei care a murit la Constanța, după ce a născut la o clinică privată. Se știa că are probleme, însă ea și soțul au refuzat intervenția chirurgicală. Motivul? Voiau șase copii
12:47 - Stelian Bujduveanu a spus ce are de gând să facă: „După 10 ani de administrație, cred că am dreptul de a gândi că aș putea fi și primar plin la nivelul Municipiului București”
12:10 - Vedetele au reacționat, în urma morții Marinelei Chelaru. Ce mesaje emoționante au transmis
11:09 - SONDAJ: O idee bună reintroducerea stagiului militar obligatoriu? Bătălie crâncenă în răspunsurile românilor
10:30 - Ludovic Orban: „Călin Georgescu nu s-a născut din neant”. Fostul premier a spus care a fost „decizia catastrofală” luată de Klaus Iohannis
09:57 - Duminică, 12 octombrie. Cum va fi vremea astăzi
09:30 - Diana Șoșoacă: „M-au acuzat că aprind lumânări și dau cu tămâie la morți”. Ce declarații a făcut europarlamentara despre infracțiunile de care este acuzată