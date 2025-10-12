Adela Popescu, mesaj emoționant de ziua mamei ei. Ce i-a transmis actrița

Adela Popescu a transmis un mesaj extrem de emoționant, cu ocazia zilei de naștere a mamei ei. Actrița a împărtășit cu urmăritorii săi un videoclip în care apare cea care i-a dat viață și, trebuie să recunoaștem: se vede de unde a moștenit Adela Popescu frumusețea.

Prilej de bucurie în familia Adelei Popescu! Mama acesteia își serbează aniversarea astăzi, 12 octombrie, la doar patru zile de când fiica ei a împlinit 29 de ani. Vedeta TV a scris un mesaj plin de emoție pe rețelele de socializare, cu această ocazie.

Ce mesaj a postat Adela Popescu

Nu este un secret pentru nimeni că Adela își iubește nespus mama, însă rândurile pe care le-a scris pe Instagram sunt, de-a dreptul, demne de o declarație de dragoste.

Adela a spus că nu a cunoscut pe nimeni în viața ei care să se apropie de complexitatea mamei sale și este pur și simplu fascinată de acest lucru.

„Am avut în viața mea șansa să cunosc femei extraordinare, spectaculoase, cu cariere imense, admirate de o țară întreagă. Însă niciuna nu a reușit macar să se apropie de complexitatea mamei mele. Eu nu mai știu pe nimeni ca ea. Și simt asta dintotdeauna. Fără dubii, fără “etape”, fără “perioade”, fără iertări, acceptări, terapii. Pur și simplu mama mea nu m-a dezamăgit în niciun aspect al vieții. Niciodată. Dimpotrivă. Cât despre iubire… Mi se pare nonsens să i-o declar. Sunt. Este. La mulți ani, mama mea!”, este Adelei Popescu pentru mama sa.

Vezi această postare pe Instagram

Adela Popescu, alintată de fiul cel mijlociu. Cum îi spune acesta

Recent, actrița a făcut despre viața ei personală. Cei trei băieți ai săi au caractere total diferite. Femeia a mărturisit că cel mai lipicios este fiul cel mijlociu, care adesea o alintă și care i-a făcut o confesiune specială tatălui său, Radu Vâlcan, despre mama lui.

„E mult de povestit, chiar foarte mult. Avem o viață de familie dinamică, frumoasă și, bineînțeles, solicitantă. Radu își face mai multe griji acasă, este genul mai prăpăstios, dar când suntem plecați în vacanță este mai relaxat, dacă e cu mine, e ok. Iar băieții cresc și au deja personalități foarte puternice. Mijlociul, Andrei, îmi face mereu complimente, îmi spune că sunt cea mai bună, cea mai frumoasă…La un moment dat i-a zis lui Radu: ‘Tati, îți mulțumesc că te-ai căsătorit cu mama, pentru că este superbă’. Adrian pe semne că va fi un adult coleric, deja este, e genul care ne provoacă încontinuu. Este și dulce, dar este și un copilaș dificil să spunem. Nu-i intri ușor în grații, ai de lucrat. Andrei, cel mijlociu, este extraordinar de lipicios, după cum am spus. Toată lumea îl iubește și este blond, blond, are un blond nordic. Iar Alexandru este artistul familiei, el scrie, cântă la chitară, compune, face poezii, vrea să scrie și o carte”, a povestit Adela Popescu pentru