Adela Popescu, un nou proiect: „Am răspuns fără discuții: da!”. Despre ce este vorba

Selen Osmanoglu
18 sept. 2025, 08:49
Foto: Facebook/Adela Popescu

Adela Popescu revine pe platourile de filmare cu un nou proiect, în colaborare cu regizorul Tudor Giurgiu. Repetițiile au început deja, de luna aceasta, și continuă. Adela mărturisește că este un proiect la care a răspuns afirmativ „fără discuții”. Iată despre ce este vorba!

Noul proiect

Adela Popescu a dezvăluit că este vorba de o comedie neagră, iar repetițiile au început deja. Filmările vor avea loc la mare, iar Radu, soțul Adelei, va sta cu copiii acasă, în perioada respectivă.

„> e o comedie neagră pe care o să o facă Tudor Giurgiu. M-a sunat într-o zi să-mi spună dacă aș vrea să fac parte din distribuție. Am răspuns fără discuții: da! Am avut deja primele repetiții, o să mai avem și la final de septembrie noi chiar începem, așa cum sună și numele filmului, în septembrie”, a mărturisit Adela Popescu.

„Este o comedie, așa că toate personajele sunt în principal comice. Eu și Andreea Vasile suntem cele mai bune prietene și ea se căsătorește. Și ce urmează veți vedea”, a mai explicat ea.

Dorul de actorie

Adela Popescu mărturisește că i-a fost dor să joace într-un proiect, însă le preferă pe cele scurte, care nu o țin prea mult timp departe de familie. Aceasta spune că a învățat să își prioritizeze timpul. Ba chiar, aceasta spune că a învățat de la copii acest lucru important.

„Au trecut 2 ani totuși de când am filmat Retreat Vama Veche. Mie îmi place foarte mult, dar îmi plac perioadele astea scurte, care să nu mă scoată prea mult de acasă, că nu-mi place să stau departe de ei, nu-mi place să mă simt vinovată când sunt plecată”, a spus actrița.

Ce spune despre televiziune

Întrebată dacă televiziune mai reprezintă o prioritate pentru ea, Adela a răspuns: „O să fie, dacă o să fie un program bun sau care o să mi se potrivească. Dar în momentul ăsta suntem bine”.

„Am discuții și o să văd. Probabil că o să fie totuși ceva care o să mi se potrivească în curând”, a adăugat.

Debutul în copilărie

Adela spune că fiului ei, Alexandru, îi place să o vadă pe mamă la filmări și, probabil, îl va aduce și pe Radu.

„Le place să mă vadă la filmări și Alexandru a zis că vrea și el să vină, el vrea să se facă regizor. Așa că probabil o să-l aducă Radu un pic și pe el”, a spus ea.

Întrebată dacă Alexandru are o înclinație spre actorie, Adela a spus că deocamdată este prea mic pentru a-și da seama.

„Mi se pare că, dacă debutezi atât de devreme, și arzi mai repede. Bine, nu e tot timpul la fel. Sunt și excepții. De exemplu Dana Rogoz, care este o actriță foarte bună și care a debutat de mică. Dar, în general, copiii care au succes când sunt mici, ard atunci cumva sacul de noroc”, a mărturisit.

Cum e viața în prezent

Adela Popescu mărturisește că, în prezent, se simte foarte bine. Viața ei este completă și liniștită, iar acest lucru îi aduce fericire.

„Nimic.  E completă, e liniștită.  Eu sunt un om, apropo de ce se discuta mai devreme, care pot să stau în liniște foarte mult timp și mie îmi place liniștea, adică mă împlinește”, a mărturisit ea.

„Pe de o parte îmi place să am o viață activă din punct de vedere social, dar limitat.  Și acum mă simt extraordinar aici (n.r. la eveniment), dar gândul că să zicem aș putea să merg acasă să mă bag în plapumă să mă uit la un serial este extraordinar pentru mine, adică este uau”, a adăugat.

