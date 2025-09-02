B1 Inregistrari!
Ionuț Rusu, noi dezvăluiri despre separarea de Viviana Sposub: „A fost o perioadă grea”. Ce l-a ajutat pe comediant să treacă peste despărțire

B1.ro
02 sept. 2025, 10:09
Sursa foto: Instagram/ Ionut Rusu

Despărțirea de Viviana Sposub a fost un capitol dificil din viața lui Ionuț Rusu. Celebrul comediant recunoaște că a suferit câteva luni după separare, iar anumite aspecte cu care a rămas din timpul relației i-au fost reproșate chiar și de către partenerele pe care le-a avut ulterior.

Ce ar fi dus la separarea dintre Ionuț Rusu și Viviana Sposub

În urmă cu șase ani, comediantul Ionuț Rusu și fosta vedetă de la „Vorbește Lumea”, Viviana Sposub, formau un cuplu discret, departe de lumina reflectoarelor. Tot adevărul a ieșit la iveală atunci când cei doi au fost surprinși de fotografi sărutându-se, iar comendiantul a recunoscut că formează un cuplu.

După o relație de trei ani, cei doi și-au spus „adio”. Potrivit lui Ionuț Rusu, faptul că el prioritiza munca în defavoarea partenerei lui a contribuit la separarea celor doi: „Prioritatea mea, dintotdeauna, ceea ce mi-a adus și probleme în relațiile personale, e obsesia pentru asta (n.r. – muncă)”, a precizat el, pentru Antena Stars, în 2023.

Ce l-a afectat cel mai tare pe Ionuț Rusu după despărțire

Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Ionuț Rusu a făcut noi dezvăluiri despre despărțire în emisiunea. Actorul a recunoscut că separarea i-a produs suferință, dar cel mai tare l-a afectat lipsa unei conversații lămuritoare la finalul relației.

„Da, da. A fost o perioadă mai dificilă, să zic așa. A fost brusc cumva. S-a întâmplat totul mai brusc și nu știu, cred că am simțit că nu s-a terminat cum trebuie. Asta a fost…

Noi n-am avut o discuție de final. A fost totul în urma unei certe din astea copilărești, aș zice, din partea amândurora”, a recunoscut Ionuț Rusu, potrivit Click!.

Ce l-a ajutat pe Ionuț Rusu să treacă peste despărțire

Ionuț Rusu recunoaște că perioada de după despărțirea de Viviana a fost una dificilă, cu atât mai mult cu cât totul s-a terminat foarte brusc între ei. Însă, actorul a reușit să treacă peste cu ajutorul prietenilor, colegilor, dar și a interacțiunii cu alte femei.

„Cred că de asta m-a făcut mai tare să am niște suferințe pe parcurs. Dar, da, a fost o perioadă grea. M-au ajutat prietenii, colegii. Țin minte că le spuneam atunci: «băi, nu mai da informații! despre ce se întâmplă cu ea» sau ceva de genul acesta, că mă ajută mai tare la desprindere. În rest, sunt foarte ok acum. Adică ar fi culmea după atâția ani să mai sufăr.

După aceea, am început să mai ies, să cunosc alte fete și mi-am revenit.”, a mai mărturisit el.

După despărțirea de Ionuț Rusu, Viviana Sposub a format vreme de 5 ani un cuplu cu actorului George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan.

