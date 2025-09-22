B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Adela Popescu și Radu Vâlcan, despre viața cu trei copii: „Noi nu suntem arbitri, suntem părinți”. Cum reușesc să facă față provocărilor

Adela Popescu și Radu Vâlcan, despre viața cu trei copii: „Noi nu suntem arbitri, suntem părinți”. Cum reușesc să facă față provocărilor

Elena Boruz
22 sept. 2025, 09:51
Adela Popescu și Radu Vâlcan, despre viața cu trei copii: „Noi nu suntem arbitri, suntem părinți”. Cum reușesc să facă față provocărilor
Foto: Instagram/Adela Popescu.
Cuprins
  1. Adela Popescu: „Nu există manual de utilizare”
  2. Care sunt cele mai frumoase momente din viața lor
  3. Care este provocarea pe care trebuie să o depășească zilnic

Adela Popescu și Radu Vâlcan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani buni, iar publicul îi apreciază foarte mult pentru naturalețea pe care cei doi o afișează în mediul online.

De curând, Adela și Radu au oferit declarații despre viața cu trei copii, despre provocările care apar zilnic, dar și modalitatea prin care reușesc să față tuturor întâmplărilor neprevăzute din viața lor.

Adela Popescu: „Nu există manual de utilizare”

Viața cu trei băieți pare o viață frumoasă și, cu adevărat este, însă nici provocările nu sunt puține. Acest lucru îl afirmă și Adela și Radu, care sunt părinți cu normă întreagă. Cumva însă, reușesc să îmbine viața profesională cu cea personală, dar acest lucru nu este tocmai ușor.

Chiar și așa, dacă acum lucrurile sunt mai ușor de gestionat, Adela și Radu recunosc că s-au simțit nu de puține ori depășiți de situație. Totuși, diminețile în care cei trei fii ai lor dau buzna peste ei sunt cele care le umplu inima de fericire.

„(n.r. V-ați simțit vreodată depășiți de situație?) De nenumărate ori! Dar am învățat că e normal. Când ai trei copii, nu mai există „manual de utilizare. Fiecare e diferit, fiecare are ritmul și nevoile lui. Sunt seri în care ne uităm unul la altul epuizați și râdem din nimic, doar ca să nu o luăm razna. Parentingul nu e o rețetă, e o improvizație continuă, cu pauze rare și iubiri infinite”, a povestit Adela Popescu pentru viva.

„Cel mai important a fost să acceptăm că nu putem fi perfecți. Și că e OK să greșim. Când ne-am dat voie să fim vulnerabili și în rolul de părinți, s-au mai domolit și frustrările. Da, uneori ne simțim depășiți, dar niciodată singuri. Asta face toată diferența”, a completat Radu Vâlcan.

Care sunt cele mai frumoase momente din viața lor

Întrebați fiind care sunt momentele cele mai frumoase pe care le trăiesc zilnic, alături de copiii lor, Adela a mărturisit că diminețile sunt cele mai savuroase. Deși este un haos total ceea ce se petrece, sufletul li se umple de bucurie, atunci când fiii lor vin la ei dimineața.

„Diminețile în care vin toți trei peste noi în pat sunt haotice, dar atât de frumoase. Ne adună, ne strâng, ne amintesc de ce e plină casa noastră. Iar momentele când ne vine să fugim? Cam seara, când unul nu vrea să se spele pe dinți, altul caută din senin o carte dispărută și al treilea cere un sendviș, deși a mâncat de două ori”, a povestit actrița.

Soțul ei are aceeași părere, însă a adăugat ca fiind un moment plin de emoție și liniște, mai ales seara, când cei trei puști dorm și „respiră liniștiți în somn”.

„Diminețile sau serile acelea în care timpul pare suspendat câteva minute, cât stăm cu ei, fără griji. În rest… haos. Organizarea cu trei copii e o glumă bună. Dar e gluma noastră. Și oricât ne-ar stoarce de energie, seara, când îi auzi cum respiră liniștiți în somn, ți se umple sufletul”, a adăugat prezentatorul TV.

Care este provocarea pe care trebuie să o depășească zilnic

Trei băieți nu sunt ușor de stăpânit și mai ales emoțiile acestora, care par uneori foarte dificil de gestionat. Totuși, cei doi părinți reușesc să facă față situației, chiar dacă este uneori destul de greu. Adela a explicat că una dintre cele mai dificile provocări pe care le întâmpină este să gestioneze gelozia dintre cei trei copii.

„Asta e una dintre cele mai mari provocări. Fiecare vrea „acum”și „numai pentru el”. Așa că încercăm să creăm momente dedicate pentru fiecare – fie că e o poveste spusă doar unuia, o plimbare cu bicicleta sau cinci minute în care ne prefacem că lumea s-a oprit doar pentru el. Nu ne iese mereu, și asta mă frământă permanent”, a subliniat femeia.

 „E greu să fii 100% echitabil, dar cred că ce-i ajută pe ei cel mai mult e să simtă că sunt văzuți. Când vezi un copil că se liniștește, doar pentru că l-ai privit în ochi și i-ai spus „te înțeleg”, îți dai seama cât de puțin are nevoie, de fapt, ca să se simtă important. Iar între ei… e un echilibru fragil, dar pe care îl învață pas cu pas”, a mărturisit Radu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ioana Grama, dezvăluiri din copilărie: „Am suferit foarte mult, am fost un copil abuzat verbal, mai ales, și fizic”
Monden
Ioana Grama, dezvăluiri din copilărie: „Am suferit foarte mult, am fost un copil abuzat verbal, mai ales, și fizic”
Dan Helciug, declarații tulburătoare din copilărie: „Mama era gravidă cu altcineva în timpul căsniciei cu tata”
Monden
Dan Helciug, declarații tulburătoare din copilărie: „Mama era gravidă cu altcineva în timpul căsniciei cu tata”
Anca Dinicu, dezvăluiri impresionante. Când se va căsători actrița și unde a fost cerută de soție
Monden
Anca Dinicu, dezvăluiri impresionante. Când se va căsători actrița și unde a fost cerută de soție
Mirela Vaida: „I-am bătut obrazul”. Ce mesaj i-a transmis soțului la aniversarea de 16 ani
Monden
Mirela Vaida: „I-am bătut obrazul”. Ce mesaj i-a transmis soțului la aniversarea de 16 ani
Alina Ceușan: „E cea mai bună decizie să accepți ajutorul”. Cât a plătit pentru a aduce o bonă din Egipt
Monden
Alina Ceușan: „E cea mai bună decizie să accepți ajutorul”. Cât a plătit pentru a aduce o bonă din Egipt
Familia lui Tzancă Uraganu îngrozită de interlopi. Cumnatul manelistului a fost înjunghiat în fața unui hotel
Monden
Familia lui Tzancă Uraganu îngrozită de interlopi. Cumnatul manelistului a fost înjunghiat în fața unui hotel
Cum a răspuns Mihai Trăistariu zvonurilor despre participarea sa ca ispită la „Insula Iubirii”: „Am un farmec al meu”
Monden
Cum a răspuns Mihai Trăistariu zvonurilor despre participarea sa ca ispită la „Insula Iubirii”: „Am un farmec al meu”
Mihai Bendeac, dezvăluiri din viața amoroasă: „Singurătatea e un viciu”. De când nu a mai avut o întâlnire romantică
Monden
Mihai Bendeac, dezvăluiri din viața amoroasă: „Singurătatea e un viciu”. De când nu a mai avut o întâlnire romantică
Ce s-a întâmplat cu casa lui Alexandru Arșinel din Dolhasca. Anunțul făcut de fiul acestuia, Bogdan
Monden
Ce s-a întâmplat cu casa lui Alexandru Arșinel din Dolhasca. Anunțul făcut de fiul acestuia, Bogdan
Cum se înțeleg, de fapt, Alina Pușcău și Raluca Bădulescu. Conversația dintre cele două a fost făcută publică
Monden
Cum se înțeleg, de fapt, Alina Pușcău și Raluca Bădulescu. Conversația dintre cele două a fost făcută publică
Ultima oră
10:30 - Trump, la funeraliile lui Kirk: „N-am fost de acord cu el. Eu îmi urăsc rivalii” (VIDEO)
10:16 - Ioana Grama, dezvăluiri din copilărie: „Am suferit foarte mult, am fost un copil abuzat verbal, mai ales, și fizic”
09:49 - Senatorii americani avertizează că Rusia se amestecă în alegerile din Republica Moldova: „Există dovezi clare și copleșitoare”
09:39 - Viața la pensie: cum își împart europenii banii după 65 de ani
09:25 - Dan Helciug, declarații tulburătoare din copilărie: „Mama era gravidă cu altcineva în timpul căsniciei cu tata”
09:12 - Anca Dinicu, dezvăluiri impresionante. Când se va căsători actrița și unde a fost cerută de soție
08:54 - Băsescu, critici pentru PSD-iști și Bolojan: „Parcă sunt la un concurs de cine pleacă primul”. Ce spune despre începutul de mandat al lui Nicușor Dan
08:46 - Mirela Vaida: „I-am bătut obrazul”. Ce mesaj i-a transmis soțului la aniversarea de 16 ani
08:40 - Trotineta electrică a provocat un nou deces! Ce s-a întâmplat și cum arată bilanțul accidentelor cauzate de trotinetele electrice în 2025
08:39 - Transformă gunoiul în sculpturi spectaculoase: povestea unei artiste (FOTO)