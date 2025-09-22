Adela Popescu și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani buni, iar publicul îi apreciază foarte mult pentru naturalețea pe care cei doi o afișează în mediul online.

De curând, Adela și Radu au oferit declarații despre viața cu trei copii, despre provocările care apar zilnic, dar și modalitatea prin care reușesc să față tuturor întâmplărilor neprevăzute din viața lor.

Adela Popescu: „Nu există manual de utilizare”

Viața cu trei băieți pare o viață frumoasă și, cu adevărat este, însă nici provocările nu sunt puține. Acest lucru îl afirmă și Adela și Radu, care sunt părinți cu normă întreagă. Cumva însă, reușesc să îmbine viața profesională cu cea personală, dar acest lucru nu este tocmai ușor.

Chiar și așa, dacă acum lucrurile sunt mai ușor de gestionat, Adela și Radu recunosc că s-au simțit nu de puține ori depășiți de situație. Totuși, diminețile în care cei trei fii ai lor dau buzna peste ei sunt cele care le umplu inima de fericire.

„(n.r. V-ați simțit vreodată depășiți de situație?) De nenumărate ori! Dar am învățat că e normal. Când ai trei copii, nu mai există „manual de utilizare. Fiecare e diferit, fiecare are ritmul și nevoile lui. Sunt seri în care ne uităm unul la altul epuizați și râdem din nimic, doar ca să nu o luăm razna. Parentingul nu e o rețetă, e o improvizație continuă, cu pauze rare și iubiri infinite”, a povestit Adela Popescu pentru