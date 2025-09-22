Adela Popescu și Radu Vâlcan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani buni, iar publicul îi apreciază foarte mult pentru naturalețea pe care cei doi o afișează în mediul online.
De curând, Adela și Radu au oferit declarații despre viața cu trei copii, despre provocările care apar zilnic, dar și modalitatea prin care reușesc să față tuturor întâmplărilor neprevăzute din viața lor.
Viața cu trei băieți pare o viață frumoasă și, cu adevărat este, însă nici provocările nu sunt puține. Acest lucru îl afirmă și Adela și Radu, care sunt părinți cu normă întreagă. Cumva însă, reușesc să îmbine viața profesională cu cea personală, dar acest lucru nu este tocmai ușor.
Chiar și așa, dacă acum lucrurile sunt mai ușor de gestionat, Adela și Radu recunosc că s-au simțit nu de puține ori depășiți de situație. Totuși, diminețile în care cei trei fii ai lor dau buzna peste ei sunt cele care le umplu inima de fericire.
„(n.r. V-ați simțit vreodată depășiți de situație?) De nenumărate ori! Dar am învățat că e normal. Când ai trei copii, nu mai există „manual de utilizare. Fiecare e diferit, fiecare are ritmul și nevoile lui. Sunt seri în care ne uităm unul la altul epuizați și râdem din nimic, doar ca să nu o luăm razna. Parentingul nu e o rețetă, e o improvizație continuă, cu pauze rare și iubiri infinite”, a povestit Adela Popescu pentru viva.
„Cel mai important a fost să acceptăm că nu putem fi perfecți. Și că e OK să greșim. Când ne-am dat voie să fim vulnerabili și în rolul de părinți, s-au mai domolit și frustrările. Da, uneori ne simțim depășiți, dar niciodată singuri. Asta face toată diferența”, a completat Radu Vâlcan.
Întrebați fiind care sunt momentele cele mai frumoase pe care le trăiesc zilnic, alături de copiii lor, Adela a mărturisit că diminețile sunt cele mai savuroase. Deși este un haos total ceea ce se petrece, sufletul li se umple de bucurie, atunci când fiii lor vin la ei dimineața.
„Diminețile în care vin toți trei peste noi în pat sunt haotice, dar atât de frumoase. Ne adună, ne strâng, ne amintesc de ce e plină casa noastră. Iar momentele când ne vine să fugim? Cam seara, când unul nu vrea să se spele pe dinți, altul caută din senin o carte dispărută și al treilea cere un sendviș, deși a mâncat de două ori”, a povestit actrița.
Soțul ei are aceeași părere, însă a adăugat ca fiind un moment plin de emoție și liniște, mai ales seara, când cei trei puști dorm și „respiră liniștiți în somn”.
„Diminețile sau serile acelea în care timpul pare suspendat câteva minute, cât stăm cu ei, fără griji. În rest… haos. Organizarea cu trei copii e o glumă bună. Dar e gluma noastră. Și oricât ne-ar stoarce de energie, seara, când îi auzi cum respiră liniștiți în somn, ți se umple sufletul”, a adăugat prezentatorul TV.
Trei băieți nu sunt ușor de stăpânit și mai ales emoțiile acestora, care par uneori foarte dificil de gestionat. Totuși, cei doi părinți reușesc să facă față situației, chiar dacă este uneori destul de greu. Adela a explicat că una dintre cele mai dificile provocări pe care le întâmpină este să gestioneze gelozia dintre cei trei copii.
„Asta e una dintre cele mai mari provocări. Fiecare vrea „acum”și „numai pentru el”. Așa că încercăm să creăm momente dedicate pentru fiecare – fie că e o poveste spusă doar unuia, o plimbare cu bicicleta sau cinci minute în care ne prefacem că lumea s-a oprit doar pentru el. Nu ne iese mereu, și asta mă frământă permanent”, a subliniat femeia.
„E greu să fii 100% echitabil, dar cred că ce-i ajută pe ei cel mai mult e să simtă că sunt văzuți. Când vezi un copil că se liniștește, doar pentru că l-ai privit în ochi și i-ai spus „te înțeleg”, îți dai seama cât de puțin are nevoie, de fapt, ca să se simtă important. Iar între ei… e un echilibru fragil, dar pe care îl învață pas cu pas”, a mărturisit Radu.