Mărturisirile Adelinei Pestrițu după 11 ani de TV. De ce a ales riscul online-ului

Flavia Codreanu
19 mart. 2026, 23:30
Adelina Pestrițu a renunțat în urmă cu ceva timp la cariera de succes pe care o avea în televiziune pentru a se dedica exclusiv proiectelor din mediul online. Vedeta în vârstă de 39 de ani a explicat recent că și-a asumat un risc foarte mare când a luat această decizie, dar a meritat pe deplin.

De ce Adelina Pestrițu a renunțat la televiziune după 11 ani  

Experiența acumulată în platourile de filmare a fost contribuit foarte mult la formarea sa profesională și personală. Vedeta a mărturisit că acea perioadă a învățat-o ce înseamnă munca brută din spatele camerelor și efortul constant pentru a rămâne relevantă într-o industrie extrem de competitivă.

„Încep prin a vă spune că cei 11 ani petrecuți în televiziune au însemnat foarte mult pentru mine, pentru sufletul și formarea mea. Am cunoscut oameni minunați și valoroși cu care sunt prietenă și în prezent, am învățat ce înseamnă munca dincolo de ecrane și efortul pe care trebuie să-l depui ca să rămâi mereu relevant și să ții piept concurenței.” a explicat Adelina

„Au fost 11 ani în care m-am autoeducat, am luat notițe importante și am evoluat alături de persoane publice pe care le admiram și în trecut și pentru care simt și astăzi aceeași apreciere. Dar a venit un moment când am simțit firesc că îmi doresc să schimb domeniul de activitate, și asta s-a întâmplat fix când online-ul era în creștere”, a continuat vedeta.

Cum a luat vedeta decizia de a renunța la televiziune

Mutarea pe rețelele sociale s-a dovedit a fi o decizie inspirată, deoarece i-a transformat pasiunea într-un brand personal, recunoscut la nivel internațional. Aceasta a reușit să clădească comunități loiale și să se implice în numeroase campanii .Totuși, drumul nu a fost lipsit de obstacole, iar succesul a venit la pachet cu o expunere care i-a adus și multe momente de vulnerabilitate.

„Așa că am făcut natural acest switch, care s-a dovedit a fi de succes, pentru că din pasiunea și bucuria cu care lucram zi de zi la canalele mele am dobândit multă experiență, ulterior am câștigat premii importante, am mișcat lucruri prin campaniile umanitare și educaționale dezvoltate și am format comunități frumoase cu oamenii mei, care îmi aduc zi de zi satisfacții și mă fac să visez pe mai departe”, a mai declarat Adelina Pestrițu pentru revista VIVA.

Ce provocările și momentele grele apărute după ce și-a schimbat stilul de viață

Dincolo de premii și aprecieri, viața de influencer a adus și atacuri nejustificate din partea unor persoane care au căutat atenție pe seama imaginii sale. Adelina a recunoscut că au existat clipe în care s-a simțit copleșită de răutățile din spațiul public.

„Au fost multe momente când m-am simțit poate depășită de situație, când am simțit reversul medaliei, când oameni cărora nu le-am greșit cu nimic niciodată au șters cu mine pe jos doar pentru a primi atenție și aplauze la scară largă. Evident, soțul meu m-a sprijinit și m-a ridicat în zilele în care mă comportam ca un om bolnav din cauza loviturilor pe care le primeam nejustificat și care, evident, mă afectau. Știu că nu i-a fost ușor să mă vadă așa și îi mulțumesc că mi-a fost alături. Cel mai greu este să zâmbești atunci când simți să plângi în hohote. Și chiar am trăit acest tip de momente”, a încheiat Adelina Pestrițu.

