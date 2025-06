Adelina Pestrițu, victima unei escrocherii online: „Nu este nici prima și nici singura țeapă pe care mi-am luat-o”

a mărturisit, pe rețelele de socializare, că a fost victima unei . Aceasta spune că „nu este nici prima și nici singura țeapă” de care are parte, conform .

„Să fiți foarte precauți atunci când…”

„Mă gândeam așa pe drum că ar trebui să vă vorbesc un pic mai deschis despre situațiile în care îmi iau țeapă. Pentru că poate vă gândiți că eu nu sunt supusă unor astfel de situații, că viața mea e roz și că uite ce bine merge. Despre toate câte mi se întâmplă, cred că ați fi efectiv șocați. Și o să încep să vorbesc despre lucrurile astea, pentru că e important și voi să fiți foarte atenți să nu vi se întâmple la fel. Să fiți foarte precauți atunci când aveți încredere în cineva, atunci când plătiți undeva, atunci când așteptați să vi se facă un serviciu, atunci când ați prestat un serviciu și poate cealaltă parte nu a mai fost la fel de serioasă ca și voi”, a spus Adelina Pestrițu pe Instagram.

Întâmplarea a avut loc anul trecut, în momentul în care a plasat o comandă. Aceasta voia să cumpere un fluture imens pentru bradul de Crăciun, pentru fiica ei.

„Zenaida dorea foarte mult un fluture imens pentru bradul de Crăciun și am făcut tot ce am putut eu, am căutat pe internet, pe toate site-urile, să găsesc acest fluture exact așa cum îl descria ea, din imaginația ei. Și am găsit un fluture absolut super, probabil că ați văzut modelul pe tot internetul și am plasat comanda. Am așteptat cuminte o săptămână, două săptămâni, trei săptămâni”, a povestit Adelina Pestrițu.

„A venit, inclusiv Crăciunul! Fluturele nu mai apărea de niciunde! Caut o adresă de mail. Bineînțeles că a fost destul de greu să găsesc o adresă de mail. Nu a răspuns nimeni. Nu a livrat nimeni niciun fluture nici până în ziua de astăzi și suntem în iunie. Banii au fost luați de pe card, nu am mai putut să dau de ei. Și nu este nici prima și nici singura țeapă pe care mi-am luat-o, dar vom reveni pe acest subiect”, a adăugat ea.