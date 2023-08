Adevărul a ieșit la iveală! De ce nu s-au căsătorit Virgil Ianțu și Roxana, deși au o fată de 18 ani

Virgil Ianțu, cunoscutul moderator de televiziune, are o carieră ce i-a adus simpatia și aprecierea oamenilor. Din punct de vedere profesional, cariera lui vorbește de la sine, dar atunci când vine vorba de planul personal, acesta este destul de discret.

Are o relație frumoasă de ani buni Roxana, iar rodul iubirii lor este Jasmine, fiica lor. Cu toate acestea, cei doi nu au făcut pasul cel mare.

Motivul pentru care Virgil Ianțu și Roxana nu s-au căsătorit

Prezentatorul alături de Roxana Alexandru, femeia care i-a dăruit o fiică. Se pare că cei doi se cunosc de 22 de ani, însă abia doi ani mai târziu au decis să formeze un cuplu.

Deși toată lumea s-ar fi așteptat ca aceștia să meargă în fața ofițerului stării civile pentru a se căsători și să își unească destinele în fața lui Dumnezeu, anii au trecut, iar acest lucru nu s-a mai întâmplat.

La un moment dat, Virgil Ianțu a mărturisit că nu au făcut acest pas până acum pentru că nu am avut timp să stabilească evenimentul, ținând cont că muncesc destul de mult. Mai mult decât atât, vedeta nu consideră actul de căsătorie atât de important într-o relație.

„Ne iubim de 20 de ani, ne cunoaștem de 22. Am cerut-o demult, am cerut-o frumos. Am cerut-o într-un mod foarte inedit. În ziua în care s-a născut Jasmina (n.r fiica lor) i-am pregătit un săculeț la mânuță în care era un inel și un bilețel în care Jasmina îi scria că tati e timid și vrea să fii soția lui și că fac eu lucrul ăsta pentru el. Și eram de față și a zis da”, a zis Virgil Ianțu pe YouTube, în urmă cu un an, notează .