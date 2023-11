Adevărul despre divorțul dintre Mioara și Petre Roman. Fostul premier a făcut public motivul din spatele acestei decizii

Cu toate că au format unul dintre cele mai apreciate cupluri de personalități de la noi din țară, Mioara şi Petre Roman , după 34 de ani de căsnicie.

În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, fostul premier al României a dezvăluit care a fost, de fapt, motivul din spatele acestei decizii.

De ce au divorțat, de fapt, Mioara și Petre Roman

De 17 ani Petre Roman are o relație cu Silvia Chifiriuc, iar împreună au devenit părinții unui băiețel, pe nume Petrus, care are 13 ani.

„Cum e viața, mi-am pierdut mințile. M-am îndrăgostit foarte puternic de Silvia… nu numai pentru că e o femeie foarte frumoasă, nu numai pentru că are o voce splendidă, ci pentru că este un om cu care am simțit că mi-e foarte bine. Am și eu dreptul să mă simt foarte bine cu aleasa inimii mele”, a declarat Petre Roman.

Chiar dacă au hotărât să meargă pe drumuri separate, fostul premier al României are numai cuvinte de laudă .

„Ea e o mare vorbitoare de limba arabă, o ziaristă excepțională. De la mine să auziți vreodată ceva nepotrivit sau negativ la adresa ei… exclus", a susținut acesta în cadrul emisiunii.

Nu s-a mai văzut niciodată cu Mioara Roman, după divorțul din 2007

Se pare că Oana Roman, fiica lor, e cea care a suferit cel mai mult după despărțirea părinților, mai ales că ei nu s-au mai văzut și nu și-au mai vorbit de când s-au separat.

„S-a interesat, de câte ori vorbesc cu el mă întreabă cum e mama. Fără îndoială că s-a interesat și fără îndoială că eu am simțit nevoia să vorbesc și cu el lucrurile astea și să îl țin la curent, să îi explic tot ce se întâmplă”, spunea în toamna lui 2022 Oana Roman, care a fost invitată în , acolo unde a făcut dezvăluiri despre divorțul părinților.

„A fost foarte greu pentru faptul că ai mei nu și-au mai vorbit, nu s-au mai întâlnit deloc. Tata nu și-a mai dorit lucrul ăsta deloc. Ideea este că eu am știut atunci că nu va mai exista niciun Crăciun, nicio zi de a mea, niciun eveniment la care ei să mai fie…adică nu o să îi mai am pe amândoi lângă mine împreună niciodată”, a mai spus vedeta.