Adi de la Vâlcea, țeapă de mii de euro. Ce l-a înfuriat pe cântărețul de manele: „Toată lumea vorbește numai de bine”

Adi de la Vâlcea a ales să împărtășească cu fanii săi nu doar momentele plăcute, ci și cele mai puțin plăcute din viața sa, iar acum câteva zile este un exemplu perfect în acest sens. Titlul ales pentru acest clip atrage imediat atenția internauților: „Samsung, rămâi dator cu 7500 euro!!!”

Adi de la Vâlcea, nemulțumit de telefonul său

„Astăzi, așa cum scrie și în titlu, vă povestesc un lanț de întâmplări cu un telefon, de fapt, cu o serie de telefoane. Am rugat să facă acest video un youtuber foarte cunoscut și pe care îl respect și care este dedicat acestei nișe, de tehnologie.

Nu sunt un expert în acest domeniu, dar nici novice. Sunt undeva la mijloc, pentru că . Când iese ceva nou, întotdeauna vreau să îl am primul. Așa că am rugat pe cineva, nu vreau să îi dau numele, dar nu am avut timp să ajung cu telefoanele la el, așa că am să fac eu acest clip pentru că o să dau din telefoane și n-o să le mai am pe toate.

Experiența mea cu acest telefon a fost total negativă. Toată lumea vorbește numai de bine. Eu sunt cel care a cumpărat toate edițiile acestui telefon și, ce credeți, cu toate patru am avut probleme”, a spus Adi de la Vâlcea, potrivit .

Recenzia lui Adi de la Vâlcea despre acest dispozitiv a strâns peste 36.000 de vizualizări. În comentarii, oamenii au apreciat sinceritatea sa, deși opiniile au fost diverse. Mulți au fost mulțumiți de acest model de telefon.