Adrian Hădean, reacție dură la noile măsuri fiscale: „Ne frigem mațele de 12 ani încercând să construim ceva durabil și sustenabil”

Chef Adrian Hădean s-a arătat a fi nemulțumit de noile măsuri fiscale pregătite de Guvernul României. Celebrul bucătar este de părere că împrumuturile pe care România le-a făcut în ultima perioadă sunt achitate prin mărirea taxelor, adică prin puterea cetățenilor.

Recent, Guvernul a propus acoperirea lipselor din buget prin impozitul de 3% pentru microîntreprinderi cu venituri de peste 300.000 de lei, impozit pe deținerea mai multor proprietăți imobiliare.

Chef Adrian Hădean, despre măsurile pe care Guvernul României vrea să le implementeze

„O să sfârșim cu toții angajați (dacă ne-o mai vrea cineva) sau emigranți. Statul român nu știe să țină vaca vie, o vrea și mâncată, și în grajd, da’ să mai dea și lapte. Doar că asta nu se poate. Ne frigem mațele de 12 ani încercând să construim ceva durabil și sustenabil, și dacă am reușit ceva, am reușit nu pentru că ne-a ajutat Statul, ci în ciuda mediului ostil pentru antreprenoriat. Am reușit muncind 14-16 ore pe zi, dar reușita asta e în realitate un echilibru fragil, pe care-l menținem jonglând cu facturile, creditele și taxele. Câteva sute de mii de antreprenori mici țin niște milioane de locuri de muncă în sectorul privat, ba mai țin în spate și un număr semnificativ de locuri de muncă din sectorul public. De unde stau eu, se vede că nu există cale mai sigură spre falimentul unei țări decât să te împrumuți (123 de miliarde de lei a luat Statul împrumut de la începutul anului) în timp ce-i strângi de gât pe cei care plătesc ratele la împrumuturile făcute de tine”, a transmis celebrul bucătar prin intermediul unei postări de pe Facebook.