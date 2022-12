Adrian Stroe, prima reacție după ce a pierdut finala „Chefi la Cuțite”: „Mă roade un pic”

Adrian Stroe, cuțitul de aur din echipa lui Cătălin Scărlătescu, a ieșit pe locul 2 în finala emisiunii-concurs „Chefi la cuțite”. Tânărul din Râmnicu Vâlcea a spus că „îl roade un pic”, dar admite că în ziua marii finale nu a fost el și poate i-a lipsit ceva. Despre Florica Boboi, cea care a câștigat premiul, a afirmat că de-a lungul competiției a fost muncitoare.

Ce a spus Adrian Stroe după ce a ratat marele premiu de la „Chefi la cuțite”

„Bravo, măi fetiță. A muncit fata asta la toate battle-uri. Eu spun din ce am auzit de la colegii ei. Întotdeauna spuneau că aleargă, s-a văzut că a muncit.

S-a văzut rezultatul, a avut foaia în mână, meniul, până la urmă deciziile au fost ale ei. Chefii nu au mai stat cu noi.

A meritat, înseamnă că a fost mai bună. Mă roade un pic, dar asta e. Trecem peste. Nu am meritat, nu am fost eu azi. Am omis ceva, nu știu”, a spus Adrian Stroe, potrivit .

Amintim că Florica Boboi, concurenta din echipa lui Sorin Bontea, a câștigat sezonul 10 din „Chefi la cuțite” și a plecat acasă cu 30.000 de euro.