Adrian Văncică: „Niciodată n-am repetat Celentano acasă”. Ce spune câștigătorul „Gopo 2025” despre rolurile sale

este câștigătorul lui „Cel mai bun actor în rol principal”. De asemenea, filmul în care a jucat, „Anul Nou care n-a fost”, a fost desemnat „Cel mai bun film de lungmetraj”, în cadrul Galei Premiilor , conform .

Rolul din „Anul Nou care n-a fost”

„Nu știu câte premii sunt până acum, peste 40 de premii și mâine (n.r. azi) e la un festival în Leipzig. Ar fi trebuit să fim acolo, dar uite, am zis: nu se poate să lipsim de la Gopo! Gelu este un rol la care am lucrat ceva. Adică deja fiind acțiunea în ‘89, putem să spunem că e un film de epocă. Oamenii vorbeau altfel, se comportau altfel, aveau alte temeri, alte frici. Familia funcționa altfel decât astăzi, educația copilului funcționa altfel. A fost un rol frumos la care am lucrat ceva împreună cu Bogdan, împreună cu Ioana, cu toată echipa”, a spus actorul.

Întrebat dacă a luat ceva din anii ’89, actorul a răspuns: „Sigur că da, a trebuit să îmi aduc aminte. Atunci aveam vreo 14 ani. A trebuit să-mi aduc aminte de comportamentul tatălui meu, al vecinilor, neamurile cum se purtau. Îmi aduceam aminte foarte clar tensiunea care era atunci pe stradă, în casă. Practic, amintirile mele au fost foarte importante. Documentarea a mers mai degrabă pe memoria mea”.

Rolul lui Celentano

Adrian Văncică a fost întrebat despre cum se raportează copiii acestuia la faptul că este un actor cunoscut, în special pentru rolul lui Celentano.

„Pentru fete e ceva normal. Adică ele de când au conștiință, eu sunt actor. Întotdeauna am fost actor. Gândiți-vă că serialul ăsta a ținut deja de 13 ani. De când erau ele mici, mici, la grădiniță, eu fac acest serial. Ele nu mă știu altfel, așa că pentru ele nu e ceva deosebit. E deosebit pentru colegii lor, care știu: “Aaa, tatăl tău e …”, “Ooo, vai!“ Dar pentru ele nu. Niciodată n-am repetat Celentano acasă, niciodată nu l-am adus între pereții casei. E la filmare, acasă mă străduiesc să fiu tată, soț”, a răspuns el.

Tot despre perioada în care a jucat în „Las Fierbinți”, actorul a spus că a rămas în relații bune cu toți ceilalți.

„Toți suntem prieteni. Ne putem suna la orice oră după atâția ani petrecuți împreună. Indiferent de cât de ocupați am fi, ne ajutăm când avem nevoie. Și până la urmă e un aspect important al unei prietenii”, a spus el.