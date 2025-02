Adriana Bahmuțeanu a chemat iar poliția pentru a-și putea vedea băieții: „Mama mea e și ea șocată. Copiii au fost îndoctrinați împotriva noastră, au fost spălați pe creier”

Adriana Bahmuțeanu a mers, duminică, să-și vadă copiii, în casa în care locuiesc aceștia. Ea a fost nevoită să cheme poliția pentru că nimeni nu-i răspundea. Bahmuțeanu are stabilit de instanță. Amintim că, după moartea lui Silviu Prigoană, copiii celor doi au rămas în vila afaceristului, în grija fraților vitregi. Adriana Bahmuțeanu a acuzat de mai multe ori instituțiile care n-o ajută să-și recupereze copiii.

Adriana Bahmuțeanu are program de vizită să-și vadă copiii

„Astăzi ar fi fost ziua mea de vizită cu copiii. Sunt singurul părinte de pe planeta Pământ, cred, care are program de vizită cu copiii, dar este și părinte unic. Astăzi am venit din nou la poarta lui Silviu Prigoană, aici unde am locuit și eu. O să sun la interfon să vedem dacă răspunde cineva. Am venit să mă văd cu băieții mei și am adus-o și pe mama. Astăzi mama mea, bunica băieților mei, cea care i-a crescut, a venit și ea să-i vadă. Este la fel de tristă și de șocată ca și mine de a fraţilor vitregi… Din păcate, copiii noștri au fost îndoctrinați împotriva noastră. Au fost . Nici mamei mele nu i-au răspuns la telefon. De trei luni de zile mama mea nu i-a văzut”, a povestit Adriana Bahmuțeanu pe TikTok, potrivit

Avocat: Programul de vizită al Adrianei Bahmuțeanu poate fi modificat

Avocatul Adrian Cuculis a declarat că Adriana Bahmuțeanu poate solicita o modificare a programului de vizită dacă acesta, în forma actuală, nu e respectat.

„Programul acesta de vizită trebuia să fie respectat așa cum a dispus instanța de judecată. (…) Dacă nu s-a respectat programul de vizitare, este foarte posibil ca la un moment dat să fie cerută modificarea lui, tocmai în contextul în care nu a fost respectat. (…) Nu se pune problema de forțare a minorilor să își vadă mama, ci mai repede de consilierea lor să își vadă mamă”, a declarat Adrian Cuculis, pentru