Adriana Bahmuțeanu, despre situația medicului Flavia Groșan: „Să ne rugăm pentru doamna doctor! A descoperit formula medicală prin care se putea trata carcalacul cu doar câteva pastile"

Elena Boruz
20 oct. 2025, 11:28
Adriana Bahmuțeanu. Sursa foto: Captură video - AntenaStars / YouTube
  1. Ce a postat Adriana Bahmuțeanu
  2. Ce a transmis Flavia Grosan cu puțin timp înainte de a ajunge la spital
Adriana Bahmuțeanu a reacționat în urma situației cu care se confruntă medicul pneumolog Flavia Groșan. Vestea că aceasta este în comă a uimit românii care o urmăreau cu drag pe doctora ce, în timpul pandemiei de COVID-19, susținea că a vindecat mii de pacienți cu remedii proprii.
Amintim că Flavia Groșan se află în comă profundă, de gradul 4, după ce a fost diagnosticată cu o tumoră pulmonară cu metastaze cerebrale. Conform celor mai recente informații, medicul suferă de pleurezie bilaterală și în prezent este intubată și ventilată mecanic.

Ce a postat Adriana Bahmuțeanu

Adriana Bahmuțeanu a transmis un mesaj emoționant, odată ce a aflat situația nefericită prin care trece doctora Flavia Groșan. Jurnalista s-a arătat empatică și a numit-o pe doctoră o adevărată „profesionistă”, care a fost „umilită, din păcate, de Colegiul Medicilor”.
„Să ne rugăm pentru doamna doctor Flavia Groșan, o profesionistă desăvârșită ce s-a luptat cu Sistemul în timpul de tristă amintire al c@vrigului și care acum se află în comă profundă, pe un pat de spital!!!

O doamnă curajoasă și demnă, care a descoperit formula medicală prin care se putea trata carcalacul cu doar câteva pastile, fără atâtea victime nevinovate, legate de pat, intubate cu oxigen industrial și chinuite prin spitale, o profesionistă umilită, din păcate, de Colegiul Medicilor și de presarii plătiți de gl@baliști!!!

Un exemplu de reziliență, cinste și onoare, ce ar merita, pe drept cuvânt, omagiul întregii societăți! Jos pălăria, doamna doctor!!! Respect!!!”, a scris Adriana Bahmuțeanu pe pagina sa de Facebook.

Ce a transmis Flavia Grosan cu puțin timp înainte de a ajunge la spital

În data de 10 octombrie, medicul Flavia Groșan a postat un mesaj prin care a explicat că are niște probleme de sănătate, însă nu a tratat totul ca fiind atât de grav. Femeia povestea că nu a fost la spital, însă a realizat că este vorba despre o „recidivă a unei pneumonii aparent banale, tratate superficial”.

„Pot să pun pariu ca cei mai mulți dintre dumneavoastră repede la spital. Eu am dormit o noapte întreaga în fotoliu. Până mi-am dat seama. Uite o recidivă a unei pneumonii aparent banale, tratate superficial. Ceva de genul, nu fa ce face popa, fa ce spune popa. Și urgent am trecut la algoritmul meu al complicațiilor. N-am ajuns în spital. Am supraviețuit. Dar eu am priceput încă odată subtilitățile medicinii. Mi-a confirmat durerile torace”, a scris Flavia Groașan. Ea a încheiat mesajul „cu drag, Flavia, medic primar pneumolog”.

