O doamnă curajoasă și demnă, care a descoperit formula medicală prin care se putea trata carcalacul cu doar câteva pastile, fără atâtea victime nevinovate, legate de pat, intubate cu oxigen industrial și chinuite prin spitale, o profesionistă umilită, din păcate, de Colegiul Medicilor și de presarii plătiți de gl@baliști!!!
Un exemplu de reziliență, cinste și onoare, ce ar merita, pe drept cuvânt, omagiul întregii societăți! Jos pălăria, doamna doctor!!! Respect!!!”, a scris Adriana Bahmuțeanu pe pagina sa de Facebook.
În data de 10 octombrie, medicul Flavia Groșan a postat un mesaj prin care a explicat că are niște probleme de sănătate, însă nu a tratat totul ca fiind atât de grav. Femeia povestea că nu a fost la spital, însă a realizat că este vorba despre o „recidivă a unei pneumonii aparent banale, tratate superficial”.
„Pot să pun pariu ca cei mai mulți dintre dumneavoastră repede la spital. Eu am dormit o noapte întreaga în fotoliu. Până mi-am dat seama. Uite o recidivă a unei pneumonii aparent banale, tratate superficial. Ceva de genul, nu fa ce face popa, fa ce spune popa. Și urgent am trecut la algoritmul meu al complicațiilor. N-am ajuns în spital. Am supraviețuit. Dar eu am priceput încă odată subtilitățile medicinii. Mi-a confirmat durerile torace”, a scris Flavia Groașan. Ea a încheiat mesajul „cu drag, Flavia, medic primar pneumolog”.