Adriana Bahmuțeanu a reacționat în urma situației cu care se confruntă medicul pneumolog Flavia Groșan. Vestea că aceasta este în comă a uimit românii care o urmăreau cu drag pe doctora ce, în timpul pandemiei de COVID-19, susținea că a vindecat mii de pacienți cu remedii proprii.

Amintim că Flavia Groșan se află în comă profundă, de gradul 4, după ce a fost diagnosticată cu o tumoră pulmonară cu metastaze cerebrale. Conform celor mai recente informații, medicul suferă de pleurezie bilaterală și în prezent este intubată și ventilată mecanic.

Ce a postat Adriana Bahmuțeanu

Adriana Bahmuțeanu a transmis un mesaj emoționant, odată ce a aflat situația nefericită prin care trece doctora Flavia Groșan. s-a arătat empatică și a numit-o pe doctoră o adevărată „profesionistă”, care a fost „umilită, din păcate, de Colegiul Medicilor”.

„Să ne rugăm pentru doamna doctor Flavia Groșan, o profesionistă desăvârșită ce s-a luptat cu Sistemul în timpul de tristă amintire al c@vrigului și care acum se află în comă profundă, pe un pat de spital!!!