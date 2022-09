Adriana Bahmuțeanu, pregătită de nunta cu românul din America / Unde și când va avea loc evenimentul

a făcut declarații despre nunta pe care o va avea cu românul din America, oferind câteva detalii din culise.

Adriana și iubitul său, George, în ceea ce privește relația lor, pe care au oficializat-o în fața lui Dumnezeu, jurându-și iubire veșnică. Cei doi s-au logodit la biserică în urmă cu aproximativ o lună, iar acum își doresc o petrecere pe cinste, alături de prieteni dragi, cu muzică bună, care să îi țină pe ritmul de dans până în zori de zi, notează .

Adriana Bahmuțeanu, pregătită de nuntă

Bat clopote de nuntă în familia Adrianei Bahmuțeanu care se pregătește de o petrecere mare alături de George, logodnicul ei. Din spusele acesteia, evenimentul va avea loc în România, alături de prieteni, toate detaliile nefiind încă puse la punct.

„O să vină curând, da! Deocamdată să ajungă soțul acasă. Mai are o săptămână și vine. Nu am fixat nimic, o să stabilim împreună, nu am apucat, nu am reușit, nu am avut cum. Aici în țară, doar cu prieteni aproapiați o să facem o mega petrecere, atât. Nu vreau nuntă, nu vreau nu știu ce … O petrecere frumoasă, să mă simt bine, să dansez până dimineață”, a declarat Adriana Bahmuțeanu pentru sursa citată anterior.

Vedeta a povestit că nu are încă pregătită rochia de mireasă, dar, chiar și așa, este convinsă ca va purta o ținută specială pe măsura evenimentului.

Fosta soție a lui Silviu Prigoană a explicat și motivul pentru care nu au făcut nuntă până acum, cei doi așteptând încă să facă rost de niște acte de care au nevoie la cununia civilă.

„Ne mai lipseau niște acte, dar o să le recuperăm între timp. Noi ne simțim ca soț și soție și asta e important. Eu nu cred că un act ține o relație, ci înțelegerea dintre parteneri. (..) Nou așa ne strigăm prin casă, soț și soție”, a adăugat aceasta.