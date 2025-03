Adriana Bahmuțeanu și-a văzut copiii: „Stau și mă gândesc că sângele apă nu se face, dar e foarte greu”

luptă în instanță pentru a-și lua , Maximus și Eduard, acasă, după decesul tatălui lor, . Ea și-a văzut, într-un final, copiii, însă au fost asistați de un asistent de la DGASPC, scrie .

Ce a declarat Adriana Bahmuțeanu

Adriana Bahmuțeanu s-a întâlnit, în sfârșit, cu cei doi copii ai săi, Eduard și Maximus, dumimică, 16 martie. Ei au fost asistați de un asistent de la DGASPC.

„Nici momente fericite nu au fost. Eu sper să fie o situație trecătoare și să nu se perpetueze. Stau și mă gândesc că sângele apă nu se face, dar e foarte greu. Nu îmi e ușor de loc. Am momente în care nu mai vreau să vorbesc cu nimeni. Îmi e foarte greu. Am apucat să schimb câteva cuvinte cu ei, dar nu au fost relevante. E foarte trist ce se întâmplă. Asta sub ochii impasibili ai autorităților”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, la „Un Show Păcătos”.

Ea speră că își va lua copiii acasă, la un moment dat.

„Este posibil și asta și vă spun de ce. A trecut perioada de iarnă, în care nu se puteau face executări. Deci până la 1 martie, chiar dacă banca ar fi dorit să execute, și alții, că mai sunt și alți executori am înțeles, mai avea și alte datorii, pentru că în ea locuiesc minori, nu aveau voie legal. Dar după 1 martie se poate. Mai departe să dea Dumnezeu să execute mai repede, din punctul meu de vedere.

Ar fi o modalitate să vină copiii înapoi acasă. Eu o să îmi iau copiii acasă! Sângele apă nu se face! Până la urmă ne vom relua relațiile firești. Aceasta este doar o perioadă. Ne batem, ne războim prin tribunale… se va termina!”, a spus Adriana Bahmuțeanu.