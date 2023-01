Adriana, șoferița de TIR virală pe TikTok, și-a deschis propria firmă de transport. A apărut la iUmor și la Batem Palma

Adriana, șoferița de TIR virală pe TikTok, și-a deschis propria firmă de transport. S-a născut în România și, spre deosebire de alte fete de vârsta ei, era atrasă de atelierul mecanic al tatălui ei.

Adriana, șoferița de TIR virală pe TikTok a crescut înconjurată de mașini

Adriana și-a deschis propria firmă de transport. La 18 ani și-a obținut categoria B, fără nicio problemă, iar împreună cu soțul ei au plecat în Spania, unde locuiesc și astăzi.

„Practic am crescut în atelierul tatălui meu. În copilărie eram pasionată de mașini, eram mereu înconjurată de ele. Eram mică și pe acele drumuri de țară, tatăl meu mă lua în brațe, la volan… a fost atât de fericită .

Am învățat teoria și totul de la o vârstă foarte fragedă. Și când am împlinit 18 ani, am dat examenul imediat și am luat! M-am căsătorit la 21 de ani și mă plimbam cu soțul meu și am văzut o reclamă pentru o școală profesionistă de șoferi.

Am spus să intrăm și să întrebăm. Cei de acolo, când ne-au văzut, au spus că dacă ne înscriem în ziua respectivă ne vor face și o reducere și ne vor înscrie în grupul care s-a format atunci.

Așa că ne-am înscris și am dat amândoi examenul. Îmi amintesc că când m-am urcat pentru prima dată la volan mi s-a părut că e nesfârșit, are 17 metri lungime. Mi-a fost frică să nu mă agăță și să iau totul după mine. Am avut emoții, dar apoi m-am obișnuit foarte repede!”, a spus Adriana, potrivit Stiridiaspora.ro.

Adriana și-a deschis propria firmă de transport

„Ne gândim de mult timp să ne creăm o companie. Dar eram foarte descurajați. Toți cei care au avut firme de transport marfă ne-au spus că este scump, că nu scoți investiția, că este greu, că este riscant. Și ne-au descurajat. Apoi am văzut că și-a cumpărat un alt camion, apoi altul…

Și atunci am spus că ceva nu e în regulă. Așa că am decis să nu-i mai ascultăm și să nu renunțăm. Deci de o lună și jumătate avem firma noastră și propriul nostru camion. Este o bucurie atât de mare! Suntem extrem de fericiți și așteptăm cu nerăbdare dezvoltarea în continuare!

Multe fete m-au întrebat cum am reușit să fiu șofer de camion, să le ghidez, că vor și ele să poată conduce așa… Unele aveau prieteni sau soți care mergeau la curse și voiau să îi însoțească”, a mai spus șoferița de TIR.