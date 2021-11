Afacerea lui Victor Slav a eșuat. Vedeta e la un pas de faliment

Victor Slav se confruntă cu o criză financiară. Vedeta a decis să deschidă un local în timpul pandemiei, dar se pare că acesta nu îi aduce venituri mari.

Victor Slav nu se mai descurcă

Victor Slav s-a lansat în lumea afacerilor și a deschis un restaurant într-o zonă selectă. La început, localul îi aducea bani și se bucura de atenția clienților, însă, situația s-a schimbat. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Playtech.ro scrie că afacerea modelului a eșuat. Acesta se confruntă cu probleme financiare și este la un pas de faliment.

„Împreună cu un prieten ne-am hotărât să intrăm într-o afacere cu mâncare. De ceva luni căutăm un loc pentru a deschide un restaurant. Iau banii din televiziune şi îi bag în altă parte. Căutăm un spaţiu frumos pentru un restaurant. Eu mă pricep să degust, însă prietenul meu, cu care sunt asociat, se pricepe la tot. El se ocupă de multă vreme cu restaurante, are afacerile lui şi are un frate Masterchef, cu diplomă în domeniu”, mai spunea Slav pentru OK Magazin, în urmă cu ceva timp”, spunea, acum ceva timp, Victor Slav pentru okmagazin.

O afacere eșuată

Restaurantul vedetei a fost deschis în luna februarie. Proprietarul îl promova activ. Clienții localului puteau să beneficieze și de testări gratuite la Covid-19, dacă aveau comenzi de cel puțin o sută de lei.

Victor Slav s-a implicat mult în deschiderea restaurantului. Prezentatorul a ales un meniu internațional și a muncit alături de angajații săi, dar se pare că inițiativa modelului a eșuat.