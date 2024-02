Afecțiunea de care suferă Irina Columbeanu. Medicii din SUA i-au cerut acordul lui Irinel pentru operație: „A dus-o ea la un doctor renumit”

era discret cu viața sa privată. Totuși, într-un podcast recent, a dezvăluit că fiica sa cu Monica Gabor, Irina, suferă de Chalazion.

Fiica lui Irinel Columbeanu suferă de Chalazion

Irina Columbeanu, fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu, în vârstă de 16 ani, a fost diagnosticată cu Chalazion, o afecțiune pentru care a suferit o intervenție chirurgicală. Monica Gabor, fosta soție a lui Irinel, a fost cea care a transmis vestea și s-a ocupat de îngrijirea ei de ani de zile.

Chalazionul este o inflamație non-infecțioasă care apare în interiorul pleoapei, în zona superioară sau inferioară. Asemănător cu ulciorul, chalazionul evoluează mai îndelungat și rezultă din inflamarea glandelor sebacee, care blochează canalul de eliberare a secrețiilor de sebum, spun medicii pe site-urile de specialitate.

Monica Gabor a avut dificultăți în a-și duce fiica la o intervenție chirurgicală, deoarece , înainte de a efectua operația. Monica l-a sunat imediat pe fostul soț și i-a explicat situația, iar acesta a dat acordul pentru binele fiicei lor, scrie .

Medicii nu au vrut să o opereze fără acordul lui Irinel

„Despărțirea de Irina a fost pe neașteptate. Practic, nici nu știam că nu se va mai întoarce. Nici bănuiam. Eu am fost de acord cu ceea ce îmi solicitase Monica și soțul ei, Mr. Pink, în legătură cu Irina (n.r. – ca fata să rămână în SUA cu Monica). Lucrurile s-au întâmplat fiindcă așa a trebuit să se întâmple.

Monica mi-a comunicat prin telefon că Irina este bolnavă, adică avea o afecțiune, chalazion se cheamă. Și mi-a explicat că a dus-o ea la un doctor (n.r. – oftalmolog) renumit acolo la Los Angeles și că acel doctor nu vrea să o opereze pe Irina până nu îi prezintă o procură din partea tatălui

Trebuia să fiu și eu de acord. Așa că trebuia să merg la un notar, pentru procură. Dar mi-a venit o idee. Decât să bat drumul până la notar, la Corbeanca, să fac această declarație, mi-a venit ideea să tipăresc acea procură. Monica îmi trimisese un model, cum trebuia să sune.

Am tipărit-o, am semnat-o și am citit-o în fața camerei de luat vederi a telefonului meu, în limba engleză. M-am filmat, am filmat și documentul semnat și lucrul acesta a rezolvat problema”, a povestit Irinel Columbeanu în cadrul podcastului Cristinei Șișcanu.