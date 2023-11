Irinel Columbeanu, ținta glumelor proaste, după ce a ajuns să locuiască într-un azil pentru bătrâni: „O bătaie de joc la adresa lui”

după ce a pierdut toată averea sa. Directorul centrului pentru bătrâni, Ion Cassian, l-a ajutat oferindu-i cazare temporară și căutând soluții pentru acoperirea costurilor. Pe internet, s-a organizat o campanie de donații pentru el, iar mulți au oferit ajutor financiar. Cu toate acestea, situația lui Irinel a devenit subiect de glume și batjocură pentru cei rău intenționați.

Irinel Columbeanu, ținta glumelor după ce a ajuns la azil

pentru a-și acoperi cheltuielile de la azilul din Ghemănești, dar a fost și supus la umilințe de persoane care au transferat sume ridicole în contul fundației pentru a-l batjocori.

„Sunt oameni care fac glume nesărate pe seama situației lui. Unii au donat, pentru el, în contul fundației, un euro. Nu e vorba că doar atât au avut, pur și simplu a fost o bătaie de joc la adresa lui Irinel”, a spus directorul centrului de seniori.

Ioan Cassian s-a numărat printre cei care au venit în sprijinul lui Irinel Columbeanu după pierderea întregii sale averi, oferindu-i posibilitatea de a locui în azilul pe care îl gestionează.

Ioan Cassian, patronul azilului a sărit în ajutorul lui Irinel

„Domnul Columbeanu este internat de o săptămână la noi, la azil, și este ok la acest moment. El a făcut nu unul, ci două accidente vasculare, unul anul trecut și altul de dată mai recentă. Dar, este ok, comunică, nu are probleme mintale.

Urmează un tratament și trebuie monitorizat. Nu are voie să consume alcool, să fumeze. Dumnealui este pe o pojghiță de gheață acum, din punct de vedere al stării de sănătate.

Are camera lui, stă singur, are tot confortul aici. Nu e aceeași cameră pe care a avut-o Zina, este undeva la alt etaj. Eu îl cunosc pe Irinel și ne leagă o prietenie sinceră, pentru că și tatăl lui a fost tot la noi internat, pe ultima perioadă a vieții. Nu puteam să nu-l găzduiesc atunci când am aflat în ce stare este și că are nevoie de ajutor de urgență’, a declarat Ion Cassian pentru