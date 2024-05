Ajuns la 81 de ani, Paul McCartney i-a răspuns, după 60 de ani, unei fane care-i spusese că-l iubește

O fană norocoasă a primit în sfârșit un răspuns de la , la 60 de ani după ce ea și-a mărturisit pentru prima dată dragostea față de el, anunță .

Răspunsul lui Paul McCartney după 60 de ani

Într-un videoclip distribuit pe TikTok și Instagram vineri, 3 mai, muzicianul The Beatles, în vârstă de 81 de ani, i-a răspuns unei femei pe nume Adrienne, care și-a declarat dragostea pentru el într-un videoclip retro, înconjurată de alți fani.

„Paul McCartney, dacă vezi asta, Adrienne din Brooklyn te iubește din toată inima”, spune Adrienne în clipul vintage în timp ce vorbește la microfon.

Videoclipul îl arată apoi pe Paul McCartney de astăzi, care spune: „Hei, Adrienne. Ascultă, sunt Paul. Ți-am văzut videoclipul. Sunt în Brooklyn acum. Sunt în New York. Am ajuns în sfârșit aici. Am ajuns la o expoziție, o expoziție de fotografii.

Pictograma muzicală făcea referire la „Paul McCartney Photographs 1963-64: Eyes of the Storm”, o prezentare cu fotografii de arhivă care s-a deschis la Muzeul Brooklyn vineri, 3 mai, și va putea fi vizitată până în 18 august.

Potrivit site-ului web al muzeului, expoziția prezintă peste 250 de fotografii surprinse de McCartney cu aparatul său Pentax în timpul „furiei Beatlemaniei din 1963-1964”.

Muzeul i-a trimis fanei Adrienne un mesaj: „Adrienne din Brooklyn, dacă vezi asta, și Paul McCartney de la Liverpool te iubește ❤️”.

În secțiunea de comentarii, totuși, fanii nu s-au putut abține să nu glumească despre cât timp i-a luat lui McCartney să răspundă.

O persoană a scris: „Dacă este încă în viață, probabil că va muri din cauza emoției”. Un altul a comentat: „A așteptat mult timp, Paul 😆.”